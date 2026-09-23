Bir Corgi köpeği sahibinin pasaportunu yedi

Rusya'da bir genç kız beklenmedik bir sorunla karşılaştı. Corgi cinsi köpeği, yurt dışı pasaportunu kemirerek parçaladı.

İşin ilginç yanı, bu olay kızın Maldivler'e planladığı tatiline sadece iki hafta kala gerçekleşti.

Şimdi önemli belgeyi acilen yeniden çıkartması gerekiyor. Aksi takdirde yeni pasaportu zamanında alamayabilir ve uzun zamandır beklediği tatili iptal olabilir.

Böylece, Corgi'nin basit bir 'yaramazlığı', sahibinin seyahat planlarını ciddi şekilde etkileyerek beklenmedik bir endişeye yol açtı.