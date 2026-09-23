Bruno Guimarães, Dünya Kupası'ndaki hatası ve Brezilya Milli Takımı'nın yeni dönemi hakkında konuştu

Arsenal orta sahası Bruno Guimarães, Dünya Kupası'ndaki belirleyici penaltıyı kaçırmanın psikolojisinde hala derin izler bıraktığını itiraf etti. Avustralya'daki kamp sırasında futbolcu, beş kez dünya şampiyonu olan takımın Carlo Ancelotti yönetiminde yeni bir döngüye girdiğini ve taraftar desteğinin önemini vurguladı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Dünya Kupası'ndaki acı mağlubiyet ve sonuçları

Goal.com'un haberine göre, Brezilya Milli Takımı'nın Dünya Kupası play-off turunda Norveç'e karşı oynadığı dramatik maçtaki 2-1'lik mağlubiyet ve Guimarães'in penaltıyı gole çevirememesi, takımın turnuvadan erken elenmesine neden olmuştu. Yakın zamanda Newcastle United'dan Arsenal'e transfer olan 28 yaşındaki futbolcu, o geceden beri ağır bir psikolojik baskı yaşadığını gizlemedi.

Guimarães'e göre, bu tür durumlara önceden hazırlanmak imkansız ve bu durum onun için büyük bir darbe oldu. Orta saha oyuncusu, Avustralya'daki basın toplantısında, "Bu acı bir iz ve zamanla iyileşecek. Futbol böyle, bu oyunun bir parçası" açıklamasında bulundu.

Gelecek için dersler ve liderlik sorumluluğu

Ancak tecrübeli futbolcu, bu şanssızlığı kalıcı bir engel olarak değil, gelişim için bir itici güç olarak kabul etmeye karar verdi. Benzer bir durum tekrar yaşanırsa sahaya çıkıp penaltı kullanmaktan asla kaçmayacağını ve bin kez olsa bile sorumluluğu üstlenmeye hazır olduğunu kesin bir dille belirtti.

Carlo Ancelotti yönetimindeki takımda büyük değişiklikler yaşanırken, Guimarães takımın en deneyimli isimlerinden biri haline geldi. Estevao ve Gabriel Bontempo gibi yeni yetenekleri desteklemenin ve onlara güven aşılamanın temel görevlerinden biri olduğunu kaydetti.

Yeni nesil ve milli takımdaki görev dağılımı

Futbolcu, 2020 yılında milli takıma ilk kez çağrıldığında, kıdemli oyuncuların kendisini rahat hissetmesi için büyük destek verdiklerini hatırlattı. Şimdi ise aynı misyon onun omuzlarına yüklenmiş durumda.

Bruno Guimarães sözlerini şöyle tamamladı: "Son Dünya Kupası'ndan sonra kalanlar; ben, Gabriel Magalhães, Vini Jr, Raphinha, Douglas Santos ve Marquinhos farklı bir şekilde, yani liderlik rolünü üstleniyoruz. Takımımızda artık 18, 19, 20 yaşlarında gençler var. Kendimi onların yanında yaşlı hissediyorum."