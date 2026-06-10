Çinli bilim insanları insana domuz karaciğeri ve böbreği nakletti

Tıp dünyası ve modern bilim alanında, insanlık tarihinde tamamen yeni bir sayfa açan eşi benzeri görülmemiş teknolojik bir olay yaşandı. Çinli araştırmacılar, tıbbi uygulamada ilk kez beyin ölümü gerçekleşmiş bir erkek hastaya aynı anda hem domuz böbreği hem de karaciğeri başarıyla nakletti. Bu şaşırtıcı ve tarihi haber, Asya'nın en nüfuzlu yayınlarından biri olan South China Morning Post gazetesi tarafından geniş kamuoyuna duyuruldu. Bu uygulama, dünya tıbbında aynı anda birden fazla hayvan organının insan vücuduna nakledildiği ilk başarılı deneyim olarak kabul ediliyor.

Bu benzersiz bilimsel projeyi gerçekleştiren Guangxi Tıp Üniversitesi bünyesindeki klinik bilim insanları, araştırma çalışmalarında önemli bir hususa özellikle dikkat çekti. Yakın zamana kadar dünya tıbbında domuzun sadece tek bir organının insana nakledilmesi deneyimleri yapılmış olsa da, karmaşık insan vücudunun aynı anda birden fazla yabancı transplantı nasıl kabul edeceği ve buna nasıl tepki vereceği bilim için tamamen bilinmez ve gizemli kalmıştı.

Bu küresel tıbbi deneyde, beyin ölümü tanısı konmuş 53 yaşındaki bir erkek gönüllü hasta olarak yer aldı. Deneyimli cerrahlar, hastaya aynı anda domuzun iki böbreğini ve karaciğerini nakletmeyi başardı. En sevindirici yanı, nakledilen organların beş günlük kesintisiz gözlem ve test süreci boyunca insan vücudunda herhangi bir sorun olmadan, çok aktif ve stabil bir şekilde çalışmasıydı. Bunun ardından, hastanın yakınlarının resmi talebi ve isteği üzerine bilimsel gözlemler başarıyla tamamlandı ve durduruldu.

Çinli bilim insanlarının vurguladığı üzere, bu başarılı adım, hayvanlardan insana tam bir karaciğer kompleksi ve her iki böbreğin tamamen nakledilebileceğini pratikte kanıtladı. Elde edilen bu benzersiz sonuçlar, yakın gelecekte dünya kliniklerinde organ yetersizliğinden muzdarip milyonlarca hastanın hayatını kurtarmada paha biçilmez bir temel oluşturacak.

Dünya tıbbındaki bu alanın gelişim tarihine bakıldığında, uzak olmayan 2024 yılının Mart ayında ABD'de dünyada ilk kez insana genetik olarak değiştirilmiş domuz böbreği başarıyla nakledilmişti. O dönemde böbrek hastalığının en ağır, terminal aşamasından muzdarip 62 yaşındaki hasta, bu ameliyattan sonra birkaç ay yaşayarak aynı yılın Mayıs ayında hayatını kaybetmişti.

Ayrıca, geçen yılın Ekim ayında genetik modifikasyon yapılmış domuz böbreği nakledilen dünyadaki dördüncü hasta da hayatını kaybetti. Bu erkek, tıp dünyasında yeni bir rekor kırarak nakledilen domuz böbreği ile tam 271 gün yaşamayı başarmıştı. Bu organ kendisine 2025 yılının Ocak ayında başarıyla nakledilmiş, Ekim ayına gelindiğinde fonksiyonlarının azalması nedeniyle tekrar çıkarılmış ve hasta geçici olarak diyaliz makinesine bağlanmıştı. Ne olursa olsun, bilim her geçen gün ilerlemeye devam ediyor.

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