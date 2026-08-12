Sansasyonel keşif: İnsan yüzündeki duygular köpeklerin beynini nasıl etkiliyor?

İnsanın en yakın ve sadık dostu olan köpekler, sahibinin hangi ruh hâlinde olduğunu yalnızca sezmekle kalmaz; yüzümüzdeki duyguları adeta bir kitap gibi okuyabilir. Avusturya’daki Viyana Üniversitesi bilim insanlarının yürüttüğü yeni araştırma, köpeklerin insan duygularını ayırt etmesine ilişkin beyin faaliyetini ilk kez doğrudan kanıtlayarak ortaya koydu.

Beynin nöral görüntüleri: Köpekler mutlu yüzleri nasıl görüyor?

Araştırmacılar, 12 Border Collie’nin beyin faaliyetini incelemek için gelişmiş tomografi ve makine öğrenimi algoritmalarından yararlandı. Deney sırasında hayvanlara farklı duyguları (mutluluk, öfke, korku ve üzüntü) ifade eden insan yüzlerinin görüntüleri gösterildi.

Nörogörüntüleme sonuçları şaşırtıcıydı: Köpek beyninde yüksek bilişsel işlevlerin ve ödül sisteminin işlenmesinden sorumlu bölgeler — temporal korteks ve kaudat çekirdek — yalnızca mutlu ve gülümseyen insanların fotoğrafları gösterildiğinde etkinleşti. Buna karşılık öfkeli veya üzgün yüzler gösterildiğinde beynin bu bölgeleri herhangi bir olumlu tepki vermedi.

Korku ve öfke: Olumsuz duyguları ayırt etmeye ilişkin ilk kanıt

Araştırmacılar daha sonra Collie’lerin tüm beyin tepkilerini daha derinlemesine analiz ederek bir başka önemli keşfe imza attı. Köpekler yalnızca “iyi” ve “kötü” ruh hâlini değil, olumsuz duyguların kendisini de birbirinden ayırt edebiliyor. Beyinlerinde, insanlardaki korku ifadesini öfke ve üzüntüden ayırmalarını sağlayan belirgin nöral örüntüler tespit edildi.

Bilimsel çalışmada, “Araştırmamız, köpeklerin olumsuz ifade taşıyan iki farklı insan yüzünü (örneğin korku ve öfkeyi) doğru biçimde ayırt edebildiğine ilişkin ilk resmî kanıttır. Bu durum, köpek beyninin insan yüz ifadelerini duygusal değerliklerine göre gruplandırabildiğini ve özellikle korkuyla ilişkili karşıtlıkları ayırt etme becerisine sahip olduğunu gösteriyor”deniliyor.

İletişimde köklü dönüşüm: “Bizimle birlikte evrimleştiler”

Araştırmanın başyazarı Laura Kuayya’nın belirttiğine göre bu yetenek, köpeklerde yüzyıllar boyunca insanlarla aynı ekosistemde yaşama sürecinde gelişti:

“Köpekler, yüz ifadelerimizi daha iyi anlamak ve bizimle etkili biçimde iş birliği yapmak için binlerce yıl boyunca yanımızda evrimleşti. Bunun kabul edilmesi, insanlar ile köpekler arasındaki iletişimi ve onlara yönelik bakım anlayışını kökten değiştirebilir”.

Bilim insanları şimdi, köpeklerin insan çevresindeki davranışları tam olarak anlamak için beden dili, ses tonu ve koku gibi diğer faktörleri nasıl birleştirdiğini araştırmayı planlıyor.

Araştırmanın sınırlılıkları: Tüm köpekler aynı mı?

Bilim insanları, çalışmalarında bazı sınırlılıkların bulunduğunu da açıkça kabul etti:

Irk özelliği: Araştırmada kullanılan Border Collie’ler, diğer köpek ırklarına kıyasla sosyal komutları yerine getirmeye daha yatkın ve entelektüel açıdan daha gelişmiş kabul ediliyor. Statik görüntüler: Deneyde hareketli ve canlı yüzler yerine fotoğraflar gösterildi. Aile ortamı: Araştırmaya katılan 12 köpeğin tamamı sevgi dolu ailelerde büyümüş evcil hayvanlardı. Bilim insanları, sokakta veya zorlu koşullarda büyüyen köpeklerin insanların duygusal sinyallerine farklı tepkiler verebileceği konusunda uyarıyor.

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