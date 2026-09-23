Cannavaro İran maçı hakkında konuştu, Shomurodov ise önemli hedefi açıkladı

Özbekistan milli takımı, Fergana'da İran'a karşı oynanacak hazırlık maçı öncesinde bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıya teknik direktör Fabio Cannavaro ve takım kaptanı Eldor Shomurodov katılarak yaklaşan maç, Arjantin ile planlanan ancak iptal edilen maç ve Dünya Kupası sonrası kadroda yapılan değişiklikler hakkında görüşlerini dile getirdi.

Özellikle Cannavaro'nun İran milli takımı hakkındaki düşünceleri ve Shomurodov'un milli takım önündeki hedefi dikkat çekti.

Cannavaro: «İran'ı fazla tarif etmeye gerek yok»

Fabio Cannavaro basın toplantısında, Özbekistan takımının Dünya Kupası'ndan sonra iyi yapılanmış bir rakibe karşı sahaya çıkacağını vurguladı.

İtalyan uzmana göre, tam da bu nedenle Özbekistan Futbol Federasyonu'ndan güçlü rakiplerden biriyle hazırlık maçı yapılmasını talep etti.

«Dünya Kupası'ndan sonra iyi yapılanmış bir takıma karşı hazırlık maçına çıkacağız. Şahsen UFA'dan (Özbekistan Futbol Federasyonu) en iyi takımlardan birine karşı oynamamız gerektiğini istedim».

Cannavaro, İran milli takımının potansiyeline de özel olarak değindi.

«İran hakkında fazla tarif yapmaya gerek yok. Asya'nın en iyi takımı, kadrosunda tecrübeli oyuncular var».

Özbekistan ile İran arasındaki karşılaşma 24 Eylül'de Fergana'da oynanacak. Maçın Taşkent saatiyle 19:00'da başlaması planlanıyor.

Shomurodov: «Her maçta galip gelmeliyiz»

Milli takım kaptanı Eldor Shomurodov ise kadrodaki değişikliklere rağmen takımın temel hedefinin değişmediğini belirtti.

Shomurodov, milli takım için her karşılaşmanın sonuç ve tecrübe açısından önemli olduğunu vurguladı.

«Bir süre sonra milli takım büyük değişikliklerle toplandı. Hedefimiz hiçbir zaman değişmedi. Her maçta sahaya çıkıp galip gelmeliyiz».

Shomurodov, Fergana'daki taraftarların desteğinin de futbolcular için önemli bir faktör olacağını kaydetti.

Kaptana göre, Fergana'da milli takımın genç kadrosuyla Yeni Zelanda'ya karşı oynadıkları maçtaki atmosferi de çok başarılı bulmuştu.

«Fergana'da en son genç takımla Yeni Zelanda'ya karşı oynadığımızda da stadyumda harika bir atmosfer oluşmuştu. Yaklaşan maçta galip gelmek için çabalayacağız».

«Asya Kupası'nda başarısızlık olursa istifa edecek misiniz?»

Basın toplantısında Cannavaro'ya geleceğiyle ilgili bir soru da soruldu.

Bir gazeteci uzmana, Özbekistan milli takımının Asya Kupası'nda başarısız olması durumunda istifa edip etmeyeceğini sordu.

Cannavaro ise soruya şakayla karışık cevap verdi:

«Biz yarınki maç hakkında konuşuyoruz», dedi gülerek.

Böylece İtalyan uzman, şimdilik odak noktasının İran maçı olduğunu belirtti.

Cannavaro daha önce de milli takımın önüne yüksek hedefler koyduğunu açıkça belirtmişti. UFA'nın sitesinde yayınlanan önceki basın toplantılarından birinde, Asya Kupası'nda sonuç için mücadele etmeyi ana hedeflerinden biri olarak kaydetmişti.

Arjantin maçı neden iptal edildi?

Basın toplantısında en çok ilgi çeken sorulardan biri de Arjantin milli takımıyla planlanan hazırlık maçının iptali hakkındaydı.

Cannavaro, Özbekistan tarafının Arjantin ile müzakere yürüttüğünü doğruladı.

Ancak maça üç hafta kala Arjantin Futbol Federasyonu, bu karşılaşmaya katılamayacaklarını bildirdi.

Bunun Lionel Messi'nin milli takımdaki veda planlarıyla ilgili olduğu söylendi.

«Gerçekten de Arjantin milli takımıyla görüştük. Ancak maça üç hafta kala Arjantin Futbol Federasyonu, Messi'nin vedası nedeniyle bu maçta yer almayı reddetti».

Cannavaro, Özbekistan tarafının Arjantin'e denk başka bir rakip aradığını da belirtti.

«Doğru, Suriye Arjantin kadar güçlü değil. Ancak Arjantin gibi bir üst düzey takım bulmaya çalıştık. Fakat bunu başaramadık».

Özbekistan milli takımının sonraki uluslararası hazırlık maçlarında Suriye ve Güney Kore ile de karşılaşması planlanıyor. Suriye maçı 1 Ekim'de Taşkent'te oynanacak.

Dünya Kupası'nda oynayan futbolcular geri dönebilir mi?

Cannavaro'ya, Dünya Kupası'nda Özbekistan'ı temsil eden ancak mevcut kampa çağrılmayan futbolcular hakkında da soru soruldu.

Teknik direktör, bu futbolcular için milli takım kapılarının kapanmadığını net bir şekilde ifade etti.

«Milli takım kapıları herkese açık».

Cannavaro, bazı futbolcuların sakat olduğunu, bazılarının kulüp bulamadığını, bazılarının ise formunun düştüğünü vurguladı.

Aynı zamanda uzman, onların potansiyelini iyi bildiğini ve gelecekte tekrar milli takıma çağrılabileceklerini belirtti.

Bu kampta ise diğer futbolculara şans vermeye karar verildi.

UFA'nın mevcut milli takım kadro listesinde Abdukodir Husanov, Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullayev gibi futbolcularla birlikte bir dizi yeni ve genç aday da yer alıyor.

İran maçı neden önemli?

Fergana'daki karşılaşma, Özbekistan için sıradan bir hazırlık maçından daha geniş bir öneme sahip. Dünya Kupası'ndan sonra kadroda yeni futbolcuları denemek, takımın yeni taktiksel yüzünü oluşturmak ve güçlü bir rakip karşısında futbolcuların durumunu değerlendirme fırsatı doğuyor.

İran ise Özbekistan için iyi bilinen rakiplerden biri. Cannavaro da bu takımın tecrübeli oyunculara sahip olduğunu özellikle vurguladı.

Bu nedenle Fergana'daki karşılaşmada sadece sonuç değil, Özbekistan milli takımının Dünya Kupası'ndan sonra nasıl bir görünüme kavuşacağı da taraftarların odak noktasında olacak.

Özellikle kadrodaki değişiklikler, yeni futbolculara verilen şanslar ve Cannavaro'nun taktiksel kararları maçın en ilginç yönlerinden biri olabilir.

Cannavaro için yeni aşama, Shomurodov için yeni sınav

Özbekistan milli takımı, 2026 Dünya Kupası'nda tarihinde ilk kez turnuva katılımcısı oldu. Şimdi ise takımın önünde yeni bir aşama var.

Cannavaro için bu süreçte kadroyu daha derinlemesine incelemek, futbolcular arasındaki rekabeti güçlendirmek ve sonraki turnuvalara uygun bir takım oluşturmak önemli görevlerden biri olmaya devam ediyor.

Takım kaptanı Eldor Shomurodov ise bu süreçte ana hedefin değişmediğini açıkça söyledi: milli takım her maçta galibiyet için sahaya çıkacak.

Fergana'daki İran maçı, bu yeni aşamanın bir sonraki sınavı olacak. Cannavaro güçlü bir rakip seçti, Shomurodov ise galibiyet hedefini açıkladı. Bu sözlerin sahadaki karşılığının ne olacağı ise 24 Eylül'de belli olacak.