Xiaomi 18 Pro ve Pro Max tanıtılıyor

Bugün, 23 Eylül tarihinde Xiaomi şirketinin yeni amiral gemisi cihazları resmen tanıtılıyor. ixbt.com yayınının haberine göre, tanıtım kapsamında aynı anda iki gelişmiş model olan Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max kamuoyuna sunuluyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Söz konusu cihazlar, üretici tarafından güçlü özelliklere sahip amiral gemisi kameralı telefonlar olarak nitelendiriliyor. Yeni nesil akıllı telefonlar, sadece fotoğraf kalitesiyle değil, aynı zamanda oyun performansıyla da dikkat çekiyor.

Rekor düzeyde performans

Xiaomi Group Başkanı Lu Weibing'in belirttiğine göre, yeni akıllı telefonlar şirketin tarihindeki oyunlarda kare başına en yüksek enerji verimliliği değerine sahip olacak. Bu durum, uzun süreli oyun seanslarında batarya ömründen tasarruf edilmesini sağlıyor.

Bununla birlikte, kullanıcılar arasında standart Xiaomi 18 modelinin tanıtımda yer almaması soru işaretleri yarattı. Sosyal medyadaki kullanıcılardan biri bu durum hakkında şirket yöneticisine doğrudan soru yöneltti.

Standart versiyon neden ertelendi?

Lu Weibing'in açıklamasına göre, standart versiyonun tanıtımı daha sonra ayrı bir etkinlikte gerçekleştirilecek. Daha önce tanınmış içeriden bilgi sızdıran Digital Chat Station, standart Xiaomi 18'in Aralık ayında tanıtılacağını belirtmişti.

İçeriden gelen bilgilere göre, söz konusu cihaz Qualcomm şirketinin en yeni ve gelişmiş 2 nm Snapdragon 8 Ultra Gen 6 amiral gemisi işlemcisi ile donatılacak. Bu da gelecekte çıkacak akıllı telefonun yeteneklerinin daha da yüksek olacağının bir göstergesidir.