Milli takımımız Fergana'ya ulaştı: İran maçı öncesi yıldızlarımız sıcak karşılandı

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Milli takımımız Fergana'ya ulaştı: İran maçı öncesi yıldızlarımız sıcak karşılandı

Özbek futbolseverlerin gözü bugün Fergana Vadisi'ne çevrildi: Özbekistan milli futbol takımı delegasyonu, özel bir uçuşla Fergana şehrine ulaştı ve yerel uluslararası havalimanına başarıyla iniş yaptı. Özbekistan Futbol Federasyonu (UFA) basın servisinin bildirdiğine göre, dünya futbolunun efsanesi ve Altın Top sahibi Fabio Cannavaro yönetimindeki milli takımımız, vadi halkı ve binlerce taraftar tarafından büyük bir coşkuyla ve milli geleneklere uygun törenlerle karşılandı.

Ziyaretin temel amacı, yarın 24 Eylül'de Fergana'nın muhteşem stadyumunda kıtamızın en köklü ve zorlu rakiplerinden biri olan İran milli takımına karşı oynanacak önemli uluslararası hazırlık maçıdır. Manchester, Belçika ve İsviçre gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden gelen lejyonerlerimizle güçlenen takımımız için bu karşılaşma, Cannavaro'nun taktiksel planlarını, takım bütünlüğünü ve yeni zafer formüllerini test etmek adına belirleyici bir sınav olacak.

Peki, Fabio Cannavaro Fars 'aslanlarına' karşı nasıl sürpriz bir taktik silah kullanacak, Fergana'daki taraftar baskısı altında oyunun temposu nasıl şekillenecek ve takımımız bu çetin düellodan galip ayrılabilecek mi?

Milli takımımız Fergana'ya ulaştı: İran maçı öncesi yıldızlarımız sıcak karşılandı

«Cannavaro'nun gelişi, Fergana'daki sıcak karşılama ve İran düellosu»: Etkinliğin 5 ana noktası

Milli takımın Fergana yolculuğundan en önemli detaylar:

  • Fergana'ya varış ve iniş: Özbekistan milli takımının uçuşu Fergana Havalimanı'na başarıyla iniş yaptı ve delegasyon şehre yerleşti;

  • Fabio Cannavaro liderliğindeki sorumluluk: Dünya Kupası galibi ve dünyaca ünlü uzman, takımı Asya'nın en zorlu rakiplerinden birine karşı oynanacak maça bizzat hazırlıyor;

  • Törensel karşılama: Vadideki binlerce taraftar ve yetkili, milli takım üyelerini büyük bir saygı ve bayram havasında karşıladı;

  • Yarının merkez maçı (24 Eylül): Fergana'da milli takımımız, İran milli takımına karşı çetin bir hazırlık maçına çıkacak;

  • Sonbahar testleri serisinin başlangıcı: Bu hazırlık maçı, milli takımın sonbahar uluslararası takvimindeki (Suriye ve Güney Kore'ye karşı oynanacak maçlar öncesindeki ilk belirleyici adımdır.

Milli takımımız Fergana'ya ulaştı: İran maçı öncesi yıldızlarımız sıcak karşılandı

Özbekistan - İran süper karşılaşması: Gelecek maçın analitik parametreleri

24 Eylül'de Fergana'da gerçekleşecek büyük futbol gecesinin detayları:

Göstergeler ve yönler

Özbekistan milli takımı

İran milli takımı

Teknik Direktör

Fabio Cannavaro (İtalya)

Kıtanın deneyimli teknik ekibi

Maçın statüsü ve tarihi

Uluslararası resmi hazırlık maçı, 24 Eylül 2026

Maçın yeri

Fergana şehri, merkez stadyum

Deplasman maçı

Kadro durumu

Avrupa devlerinden lejyonerler tam kadro katıldı

Asya'nın fiziksel olarak en güçlü ve deneyimli kadrosu

Maçın ana entrikası

Cannavaro'nun savunma ve hızlı hücum taktiklerini denemesi

Asya sıralamasındaki liderlik konumunu korumak

Psikolojik durum

Vadi taraftarlarının %100 dolu tribünlerdeki desteği

Çetin deplasman baskısı altında oynamak

Milli takımımız Fergana'ya ulaştı: İran maçı öncesi yıldızlarımız sıcak karşılandı

Futbol ekspertizi ve taktik analiz: Cannavaro İran engelini nasıl aşacak?

Spor yorumcuları ve futbol analistlerinin sonuçları:

  • Fergana faktörü ve «on ikinci oyuncu» gücü: Başkent dışında, özellikle futbolu yürekten seven Fergana'da milli maçların oynanması stadyumda eşsiz bir atmosfer yaratıyor; taraftarların yoğun desteği oyuncularımıza ekstra güç ve psikolojik üstünlük sağlayacak;

  • Cannavaro'nun İtalyan savunma okulu: İran takımı geleneksel olarak uzun boylu, fiziksel olarak güçlü ve duran toplarda tehlikeli oyunculara güveniyor; dünya futbol tarihinin en iyi savunmacılarından biri olan Fabio Cannavaro'nun direktifleri, rakibin havadan ve ceza sahasındaki tehlikelerini tamamen etkisiz hale getirmede ana silah olacak;

  • Hızlı kanatlar ve Avrupa lejyonerleri: İran'ın ağır ve yoğun savunmasını ancak yüksek hız, çevik dripling ve merkezden beklenmedik ince paslarla aşmak mümkün; Avrupa kulüplerinde yüksek tempoda oynayan temsilcilerimizin presi, maçın kaderini belirleyen temel faktördür;

  • Gelecek maçlar için temel: İran maçından sonra sırada Suriye (1 Ekim) ve Güney Kore (6 Ekim) bekliyor; güçlü bir rakibe karşı alınan galibiyet, takımın moralini en üst seviyeye taşıyacaktır.

Milli takımımız Fergana'ya ulaştı: İran maçı öncesi yıldızlarımız sıcak karşılandı

Fergana'daki bugünkü coşkunun, yarınki tarihi maçta Özbekistan milli takımının parlak bir galibiyetine yol açacağından şüphe yok.

Sizce Fabio Cannavaro yönetimindeki Özbekistan milli takımı, yarın Fergana'da İran'ı kaç kaç yenebilir? Hangi futbolcumuzun bu çetin karşılaşmanın baş kahramanı olacağını düşünüyorsunuz? Kişisel görüşlerinizi ve skor tahminlerinizi yorumlarda paylaşın ve milli takımımıza adanmış bu sıcak röportajı tüm futbolseverlerle paylaşın!

Fabio CannavaroÖzbekistan Milli TakımıFerganaİran Milli TakımıFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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