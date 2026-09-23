Çin Seddi yıkıldı: Özbekistanlı satranç oyuncuları 7. turda Çin'i 3:1 mağlup etti

·33·Spor
Çin Seddi yıkıldı: Özbekistanlı satranç oyuncuları 7. turda Çin'i 3:1 mağlup etti

Semerkant şehrinin ev sahipliği yaptığı 46. Dünya Satranç Olimpiyatları'nda, tüm dünya zeka sahiplerini hayrete düşüren ve tarih sayfalarına altın harflerle kazınacak küresel bir sonuç kaydedildi. Turnuva tablosunda liderliği elinde bulunduran Özbekistan erkekler ana milli takımı (Özbekistan-1), 7. turun merkezi ve «altın değerindeki» mücadelesinde en yakın takipçisi olan güçlü Çin milli takımını 3:1 skoruyla mutlak ve paha biçilmez bir galibiyetle kutladı. Bu düellonun baş kahramanı, birinci masada taş süren liderimiz Nodirbek Abdusattorov oldu. Nodirbek, mevcut dünya satranç şampiyonu olan Çinli süper yıldız Ding Liren'i kıyasıya bir taktik savaşın ardından diz çöktürerek 1:0'lık tarihi bir zafer elde etti.

Üçüncü masada ise bir diğer yetenekli büyükustamız Nodirbek Yakubboyev, dünya satrancında büyük tecrübeye sahip Yu Yangyi karşısında parlak bir galibiyet alarak Özbekistan'ın üstünlüğünü daha da pekiştirdi. İkinci masada Javohir Sindarov, güçlü rakibi Wei Yi'ye karşı siyah taşlarla sağlam bir savunma sergileyerek beraberliği koparırken, dördüncü masada Muhiddin Madaminov da Xu Xiangyu ile olan mücadelesinde görevini kusursuz bir şekilde yerine getirerek yarım puanı (0,5:0,5) takımımızın hanesine yazdırdı. Çin gibi bir süper gücün ana kadrosuna karşı elde edilen bu 3:1'lik net galibiyet, Özbekistan'ın Olimpiyat şampiyonluğuna doğru dev bir adım atmasını sağladı.

Peki, Abdusattorov'un Ding Liren karşısında aldığı galibiyet dünya satranç sıralamasını nasıl sarsacak, ikinci Nodirbek'in kahramanlığı takımı nasıl kurtardı ve Özbekistan'ın altın madalyalara doğru koşusunu artık kim durdurabilir?

«Dünya şampiyonunun mağlubiyeti, Yakubboyev'in darbesi ve 3:1»: 7. turun 5 ana noktası

Semerkant'taki süper karşılaşmadan en sansasyonel gerçekler:

  • Abdusattorov'dan tarihi zafer: Birinci masada Nodirbek Abdusattorov, dünya şampiyonu Ding Liren'i mağlup ederek (1:0) Özbek satrancının gücünü bir kez daha kanıtladı;

  • Nodirbek Yakubboyev'in ustalığı: Üçüncü masada Yakubboyev, Çin'in tecrübeli temsilcisi Yu Yangyi'yi güvenilir bir şekilde mağlup ederek takımın ana başarısını garantiledi;

  • Çin 3:1 skorla yıkıldı: Mücadelede satranç oyuncularımız tek bir masada dahi yenilmeden, 2 galibiyet ve 2 beraberlikle rakibi darmadağın etti;

  • Sindarov ve Madaminov'un önemli katkısı: İkinci ve dördüncü masalarda Wei Yi ve Xu Xiangyu'ya karşı gerçekleşen karmaşık mücadeleler beraberlikle sonuçlanarak skoru perçinledi;

  • Tek liderliğin pekiştirilmesi: 2. sıradaki en yakın takipçinin doğrudan mağlup edilmesi, takımımızın Semerkant Olimpiyatları şampiyonluğu yolunu önemli ölçüde kolaylaştırdı.

Özbekistan — Çin: 7. turdaki kişisel masalar ve nihai sonuçların karşılaştırması

Semerkant'taki 46. Olimpiyat'ın merkezi süper maç protokolü:

Masa numarası

Özbekistan milli takımı

Skor

Çin milli takımı

Mücadelenin özelliği ve sonucu

1. masa

Nodirbek Abdusattorov

1 : 0

Ding Liren

Mevcut dünya şampiyonu mağlup edildi — günün ana sansasyonu

2. masa

Javohir Sindarov

0,5 : 0,5

Wei Yi

Çin'in ana yıldızlarından birine karşı güvenilir beraberlik

3. masa

Nodirbek Yakubboyev

1 : 0

Yu Yangyi

Stratejik ve beklenen altın galibiyet

4. masa

Muhiddin Madaminov

0,5 : 0,5

Xu Xiangyu

Takım üstünlüğünü sağlayan önemli yarım puan

TOPLAM

ÖZBEKİSTAN-1

3 : 1

ÇİN

Özbekistan tek liderliğini tamamen pekiştirdi

Satranç ekspertizi ve analiz: Çin karşısında alınan bu galibiyet neden fenomenal bir öneme sahip?

Uluslararası büyükustaların ve satranç yorumcularının sonuçları:

  • Psikolojik «şok terapisi» ve Ding Liren etkisi: Mevcut dünya şampiyonu Ding Liren'e karşı oyunda Abdusattorov'un baskıdan korkmadan, soğukkanlılıkla galibiyete ulaşması sadece bu maçı değil, tüm Olimpiyat'ın kaderini derinden etkileyecek; bu, Abdusattorov'un kişisel reytingini ve klasik dünya şampiyonluğu adaylığını zirveye taşıyacaktır;

  • «İki Nodirbek»in mükemmel kombinasyonu: Abdusattorov ve Yakubboyev'in paralel olarak kendi partilerini galibiyetle bitirmesi, Çin teknik heyetinin tüm taktik planlarını boşa çıkardı; bu, gençlerimizin takım yarışmalarında en tehlikeli ikili haline geldiğini gösteriyor;

  • Javohir ve Muhiddin'in savunma sanatı: Böylesine büyük sorumluluk gerektiren karşılaşmalarda berabere kalmak, galibiyet kadar değerlidir; Sindarov'un Wei Yi'ye, Madaminov'un ise Xiangyu'ya karşı masalarını sağlam tutmaları galibiyetin ana temeli oldu;

  • Olimpiyat kupasının Semerkant'ta kalma ihtimali: 7. turdan sonra ana rakibin doğrudan saf dışı bırakılması, Özbekistan'ın turnuva tablosunda takipçilerinden kopmasını sağladı ve Chennai-2022 şampiyonu olarak unvanı kendi evimizde koruma şansımızı ciddi oranda artırdı.

Özbekistanlı gençler, Semerkant meydanında bir kez daha dünya satrancının en güçlü büyük devletini mağlup ederek gerçek zeka sahipleri olduklarını tüm dünyaya gösterdi.

Sizce Nodirbek Abdusattorov'un dünya şampiyonu Ding Liren'i mağlup etmesi, onun yakın zamanda satrançta bireysel klasik dünya şampiyonluğunu kazanmasına temel oluşturabilir mi? Gençlerimizin bu tarihi zaferden sonra Olimpiyat altın madalyalarını Semerkant'ta koruyacağına %100 inanıyor musunuz? Kişisel tebriklerinizi ve düşüncelerinizi yorumlarda bırakın ve milli sporumuzun bu tarihi zaferine adanmış makaleyi tüm satranç severlerle paylaşın!

Semerkant46. Dünya Satranç OlimpiyatlarıNodirbek AbdusattorovDing LirenÖzbekistan-1 Satranç Takımı
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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