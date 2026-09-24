Erdoğan ile yapay zeka aracılığıyla 'fotoğraf çektiren' adam yakalandı: fotoğrafların ardındaki gerçek ortaya çıktı

·16·Dünya
Erdoğan ile yapay zeka aracılığıyla 'fotoğraf çektiren' adam yakalandı: fotoğrafların ardındaki gerçek ortaya çıktı

Ankara'da yapay zeka kullanılarak hazırlanan sahte fotoğraflar nedeniyle bir kişi gözaltına alındı. Şahıs, yapay zeka aracılığıyla kendisini Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile birlikteymiş gibi göstermişti.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, şahıs yapay zeka ile hazırladığı fotoğrafları WhatsApp durumunda paylaşmış ve sosyal medyada yaymıştı.

Fotoğraflarda, ülkenin üst düzey yetkilileriyle görüşüyormuş izlenimi yaratmıştı.

Ancak fotoğrafların gerçek olmadığı, yapay zeka yardımıyla oluşturulduğu anlaşıldı.

Şahıs, yanıltıcı bilgi yaymak ve kendisini nüfuzlu kişilerle bağlantılı göstermekle suçlanıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

AnkaraRecep Tayyip ErdoğanYılmaz TunçYapay ZekaTürkiye
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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