Singapur'da kitap okuyanlara para veriliyor

·1·Dünya
Singapur'da kitap okuyanlara para veriliyor

Singapur'da halkı düzenli kitap okumaya teşvik etmek amacıyla yeni bir program başlatıldı. ReadSG adlı girişim, Singapur Ulusal Kütüphane Konseyi (NLB) tarafından 6 Eylül 2026 tarihinde hayata geçirildi. Program kapsamında vatandaşlar, günde en az 15 dakika kitap okuyarak sanal paralar toplayabiliyor. Konuyla ilgili bilgiyi The Times paylaştı.

ReadSG Challenge programındaki katılımcılar, okudukları süreyi hükümetin CrowdTask SG platformuna kaydediyor. Her 15 dakikalık okuma için 20 sanal para veriliyor. 1000 sanal para toplayan katılımcı, bunları 1 Singapur doları ile değiştirebiliyor.

Organizatörler, girişimin temel amacının insanları kısa ve hızlı dijital içeriklerden uzaklaştırarak düzenli ve odaklanmış bir şekilde kitap okuma alışkanlığı kazandırmak olduğunu belirtiyor. NLB Başkanı Melissa Tam'a göre, günlük 15 dakikalık okuma, alışkanlık oluşturmak için basit bir başlangıç hedefi olarak seçildi.

ReadSG, beş yıllık bir ulusal hareket olup önceki National Reading Movement programının yerini aldı. Organizatörler, kısa videoların ve sosyal medyadaki hızlı içeriklerin popülerleştiği bir dönemde halkta daha derin ve düzenli okuma becerisi geliştirmeyi hedefliyor.

NLB tarafından 2024 yılında yapılan bir araştırmaya göre, Singapur'daki yetişkin nüfusun yüzde 28'i haftada kitap okuyor. Yenilenen ReadSG programı ise okuma alışkanlığını günlük bir rutin haline getirmeyi amaçlıyor.

ReadSGNLBCrowdTask SGSingapur Ulusal Kütüphane KonseyiKitap Okuma
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Charos
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Kitap okuyanlara ödeme yapılıyor: 15 dakika için ödülKitap okuyanlara ödeme yapılıyor: 15 dakika için ödül19 Eylül 18:23Her gün 15 dakika kitap okuyun ve para kazanın: Singapur'da sıra dışı bir girişim başlatıldıHer gün 15 dakika kitap okuyun ve para kazanın: Singapur'da sıra dışı bir girişim başlatıldı17 Eylül 15:27Avustralya'da 150 yıl önce ödünç alınan kitap kütüphaneye geri döndüAvustralya'da 150 yıl önce ödünç alınan kitap kütüphaneye geri döndü2 Ağustos 12:55Singapur'da zorbalık yapan öğrencilere ağır cezalar getirildiSingapur'da zorbalık yapan öğrencilere ağır cezalar getirildi6 Mayıs 23:28Hayranını iten Cristiano Ronaldo eleştiri oklarının hedefi olduHayranını iten Cristiano Ronaldo eleştiri oklarının hedefi olduBugün 14:59Hapisteyken "dünyanın en yakışıklı erkeği" seçilen oyuncuHapisteyken "dünyanın en yakışıklı erkeği" seçilen oyuncuBugün 14:58
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba