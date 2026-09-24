Singapur'da kitap okuyanlara para veriliyor

Singapur'da halkı düzenli kitap okumaya teşvik etmek amacıyla yeni bir program başlatıldı. ReadSG adlı girişim, Singapur Ulusal Kütüphane Konseyi (NLB) tarafından 6 Eylül 2026 tarihinde hayata geçirildi. Program kapsamında vatandaşlar, günde en az 15 dakika kitap okuyarak sanal paralar toplayabiliyor. Konuyla ilgili bilgiyi The Times paylaştı.

ReadSG Challenge programındaki katılımcılar, okudukları süreyi hükümetin CrowdTask SG platformuna kaydediyor. Her 15 dakikalık okuma için 20 sanal para veriliyor. 1000 sanal para toplayan katılımcı, bunları 1 Singapur doları ile değiştirebiliyor.

Organizatörler, girişimin temel amacının insanları kısa ve hızlı dijital içeriklerden uzaklaştırarak düzenli ve odaklanmış bir şekilde kitap okuma alışkanlığı kazandırmak olduğunu belirtiyor. NLB Başkanı Melissa Tam'a göre, günlük 15 dakikalık okuma, alışkanlık oluşturmak için basit bir başlangıç hedefi olarak seçildi.

ReadSG, beş yıllık bir ulusal hareket olup önceki National Reading Movement programının yerini aldı. Organizatörler, kısa videoların ve sosyal medyadaki hızlı içeriklerin popülerleştiği bir dönemde halkta daha derin ve düzenli okuma becerisi geliştirmeyi hedefliyor.

NLB tarafından 2024 yılında yapılan bir araştırmaya göre, Singapur'daki yetişkin nüfusun yüzde 28'i haftada kitap okuyor. Yenilenen ReadSG programı ise okuma alışkanlığını günlük bir rutin haline getirmeyi amaçlıyor.