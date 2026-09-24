Rusya'da akut solunum yolu enfeksiyonları, grip ve COVID-19 vakaları keskin arttı

Rusya'da solunum yolu enfeksiyonlarının yayılımı hızlanıyor. 2026 yılının 38. haftasında 734 bin akut solunum yolu enfeksiyonu, grip ve COVID-19 vakası kaydedildi. Bu, bir önceki haftaya göre yüzde 33,8'lik bir artış anlamına geliyor.

Bu durum, Rusya Tüketici Haklarını Koruma ve İnsan Refahı Denetim Federal Servisi (Rospotrebnadzor) tarafından açıklandı.

Kurumun verilerine göre, ülkede solunum yolu enfeksiyonlarının yayılma yoğunluğu artmaya devam ediyor.

Bir hafta içinde 734 bin vaka kaydedildi.

Rospotrebnadzor'a göre, bu sezon grip vakalarındaki en yüksek seviyenin yılbaşı tatilleri öncesinde görülmesi bekleniyor. Solunum yolu enfeksiyonlarına ilişkin durum uzmanların gözetimi altında tutuluyor.