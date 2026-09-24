Sadio Mane doğduğu köye 20 milyon dolar yatırım yapıyor

Senegalli futbolcu Sadio Mane, doğup büyüdüğü Bambali köyünde yaklaşık 20 milyon dolarlık bir tarımsal sanayi projesini hayata geçiriyor. SM10 Agro adı verilen projenin temeli 19 Eylül'de atıldı. Konuyla ilgili haber Senegal ulusal televizyon kanalı RTS tarafından duyuruldu.

11,7 milyar Batı Afrika CFA frangı değerindeki proje, yaklaşık 500 hektarlık bir alanı kapsıyor. Proje kapsamında 78 bin mango ağacının dikileceği bir plantasyon, meyve işleme tesisleri ve tarımsal eğitim ve araştırma merkezi kurulması planlanıyor.

Tesislerde mangodan püre, kurutulmuş meyve ve mango yağı gibi ürünlerin üretilmesi öngörülüyor. Projenin yıllık yaklaşık 8,5 bin ton mango işleme kapasitesine ulaşması hedefleniyor.

Girişimin ilk aşamasında 1 binden fazla doğrudan istihdam yaratılması, ilerleyen dönemde ise bu sayının 2,5 bine çıkması bekleniyor.

Mane, bu proje aracılığıyla Bambali ve çevresindeki bölgelerde tarımı geliştirmeyi, meyveleri yerel olarak işlemeyi ve özellikle gençler başta olmak üzere bölge halkına yeni iş ve eğitim fırsatları sunmayı amaçlıyor.