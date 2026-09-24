Xiaomi, Wi-Fi 6 destekli uygun fiyatlı akıllı prizini piyasaya sürdü

·4·Teknoloji
Xiaomi, Wi-Fi 6 destekli uygun fiyatlı akıllı prizini piyasaya sürdü

Çinli teknoloji devi Xiaomi, evdeki sıradan ev aletlerini hiçbir zorluk yaşamadan modern "akıllı" cihazlara dönüştürmeyi sağlayan yeni bir ürün tanıttı. ixbt.com'un haberine göre, yeni Xiaomi Smart Socket 4, piyasada 59 yuan veya yaklaşık 9 dolar değerinde uygun bir fiyatla satışa sunuldu. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu yeni nesil priz, en modern Wi-Fi 6 teknolojisini desteklemesi ve Xiaomi Hyper Smart Connect ekosistemine doğrudan entegre olmasıyla dikkat çekiyor. Kullanıcılar, Mi Home uygulaması aracılığıyla evde olmadıklarında bile bağlı cihazları uzaktan kontrol edebilir, durumlarını izleyebilir ve çeşitli otomasyon senaryoları oluşturabilirler.

Özellikler ve teknik detaylar

Cihazın temel avantajlarından biri, eski vantilatörleri, basit masa lambalarını ve diğer ev aletlerini yenisiyle değiştirmeye gerek kalmadan "akıllı" kontrol sistemine bağlamaya olanak tanımasıdır. Priz, zamanlayıcı ve geri sayım işlevlerini mükemmel bir şekilde yerine getirir.

Ayrıca, önceden belirlenmiş senaryolar evdeki internet bağlantısı geçici olarak kesilse bile yerel olarak sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam eder. Cihazın fiziksel düğmesine iki kez basarak güç kapatma süresini ayarlama seçeneği de mevcuttur.

Enerji kontrolü ve güvenlik

Yeni cihaz, tüketilen elektrik enerjisini hesaplayan özel bir yerleşik sayaç ile donatılmıştır. Bu işlev sayesinde kullanıcılar günlük, haftalık ve aylık istatistik verilerini takip edebilirler.

Mi Home uygulaması yardımıyla 100 ile 2500 Watt arasında bir güç sınırı belirleme imkanı sunulur. Bu, ev ağının aşırı yüklenmesini önlemede önemli bir rol oynar.

Güvenlik konusuna da özel önem verilmiş olup, cihaz aşırı ısınmaya, voltaj dalgalanmalarına, aşırı yüklenmeye ve akım kaçaklarına karşı güvenilir bir şekilde korunmaktadır. Ayrıca, evinde küçük çocuk bulunan aileler için özel bir çocuk kilidi mekanizması da düşünülmüştür.

Model, yeni ulusal standartlara uygun olarak tasarlanmış olup fişlerinde ek yalıtım katmanı bulunmaktadır. Gövde boyutları 52 × 41 × 57,6 milimetre olup, önceki nesil cihazlara göre çok daha kompakt olduğunu göstermektedir.

XiaomiSmart SocketWi-Fi 6TeknolojiAkıllı Ev
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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