Samsung Galaxy S27 amiral gemileri bellek ve hız konusunda yeni bir seviyeye ulaşıyor

·4·Teknoloji
Samsung Galaxy S27 amiral gemileri bellek ve hız konusunda yeni bir seviyeye ulaşıyor

Gelecek nesil Samsung Galaxy S27 amiral gemisi serisi cihazlarının temel bellek konfigürasyonları ve teknik özellikleri internete sızdırıldı. Tarun Vats adlı bir içeriden öğrenen kişinin, yeux1122 takma adıyla bilinen kaynağa dayandırdığı bilgilere göre, yeni seri akıllı telefonlar sadece kapasite değil, aynı zamanda bellek hızı açısından da önemli değişiklikler yaşayacak. Bu konu hakkında Ixbt.com haber veriyor.

Bu sızdırılan bilgiler teknoloji dünyasında büyük ilgi uyandırdı, çünkü Samsung her yıl amiral gemilerinin performansını artırmaya özel önem veriyor. Yeni nesil cihazların mobil pazardaki rekabet ortamını daha da kızıştırması bekleniyor.

Modellere göre bellek türleri ve kapasiteleri

Bilgilere göre, temel Galaxy S27 modeli 12 GB RAM ve 256 veya 512 GB dahili depolama seçenekleriyle sunulacak. Ayrıca Galaxy S27+ modelinin de benzer şekilde 12 GB RAM ve 256 veya 512 GB flash bellek seçenekleriyle satışa çıkması bekleniyor.

Seriye eklenmesi beklenen Galaxy S27 Pro modeli ise 12 GB RAM ile donatılacak ve maksimum dahili depolama kapasitesi 1 TB'a kadar ulaşabilecek. Daha önce başka bir sızıntı kaynağı olan WalleGalaxy de benzer bilgiler paylaşmıştı.

Galaxy S27 Ultra — serinin en gelişmiş temsilcisi

Ailenin en güçlü temsilcisi olan Galaxy S27 Ultra modeli, bellek seçimi konusunda en geniş imkanları sunuyor. Özellikle bu amiral gemisi, 12 GB RAM ile birlikte 256 veya 512 GB dahili depolama seçeneklerinin yanı sıra, 16 GB RAM ve 1 TB kapasiteye sahip en üst konfigürasyonla piyasaya sürülecek.

Uzmanlar, sadece Ultra versiyonunun 16 GB RAM ile donatılmasının, en talepkar kullanıcılar ve mobil oyun tutkunları için hedeflenen önemli bir adım olduğunu belirtiyor.

Yeni nesil LPDDR6 ve UFS 5.1 bellekler

Ixbt.com'un bilgilerine göre, bellek kapasitesinin yanı sıra Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra modelleri kökten yeni teknolojilere geçiş yapacak. Bu akıllı telefonlar, daha hızlı çalışma sağlayan LPDDR6 RAM ve UFS 5.1 flash bellek ile donatılacak.

Belirtmek gerekir ki, yeux1122 takma adını kullanan sızıntı kaynağı geçmişte iPhone Air özellikleri, Samsung Galaxy Z TriFold hakkındaki detaylar ve iPhone 16 serisinin RAM kapasitesi gibi bilgileri doğru bir şekilde paylaştığı için, bu seferki haberleri de yüksek derecede güvenilir olarak değerlendiriliyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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