Hapisteyken "dünyanın en yakışıklı erkeği" seçilen oyuncu

·8·Dünya
Hapisteyken "dünyanın en yakışıklı erkeği" seçilen oyuncu

Myanmar'lı oyuncu, model ve şarkıcı Paing Takhon 2021 yılında hapisteyken TC Candler tarafından dünyanın en yakışıklı erkeği seçildi. "100 Most Handsome Faces of 2021" listesinde birinci sırada yer aldı. Organizasyon, fotoğrafının yanına "Free this man" (Bu adamı serbest bırakın) çağrısını da ekledi. Bu durum The Day tarafından bildirildi.

Paing Takhon, 17 Eylül 1996'da Myanmar'ın Kawthaung şehrinde doğdu. Altı çocuklu bir ailenin dördüncü çocuğudur. 18 yaşında Yangon'a taşınarak modellik kariyerine başladı. Daha sonra oyunculuk ve şarkıcılıkla da ilgilendi.

2017 yılında "Midnight Traveller" filminde başrol oynayarak oyuncu olarak tanınmaya başladı. O yıllarda modellik kariyeri de gelişti ve Myanmar'ın yanı sıra özellikle Tayland'da da hayran kitlesi arttı.

2020 yılında TC Candler tarafından hazırlanan "100 Most Handsome Faces" listesinde 10. sırada yer aldı. 2021'in başında saçlarını kazıtarak 10 gün boyunca bir Budist manastırında keşiş olarak yaşadı. O dönemdeki fotoğrafları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Ancak 2021 yılı hayatında keskin bir dönüm noktası oldu. 1 Şubat'ta Myanmar'da ordunun yönetime el koymasının ardından ülkede kitlesel protestolar başladı. Paing Takhon da askeri darbeye karşı çıkarak protestolara katıldı ve sosyal medya üzerinden tepkisini dile getirdi.

Dövmeli bir erkeğin farklı görünümlerdeki üç fotoğrafı yan yana yer alıyor.

8 Nisan 2021'de Yangon'daki annesinin evinde askerler tarafından tutuklandı. Daha sonra sosyal medya hesapları da kapatıldı.

27 Aralık'ta mahkeme, Paing Takhon'u Myanmar Ceza Kanunu'nun 505(a) maddesi uyarınca üç yıl hapis ve ağır çalışma cezasına çarptırdı. Insein Hapishanesi'nde tutuldu.

Kısa bir süre sonra TC Candler, 2021 yılı listesini açıkladı. Paing Takhon, 130 binden fazla aday arasından "100 Most Handsome Faces" listesinin zirvesine yerleşti. Böylece bu unvanı tam da hapisteyken kazanmış oldu.

Paing Takhon yaklaşık 11 ay hapiste kaldıktan sonra, 2 Mart 2022'de devlet tarafından ilan edilen af kapsamında serbest bırakıldı.

Paing TakhonTC Candler100 Most Handsome FacesInsein HapishanesiMyanmar
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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