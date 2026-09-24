Teksas'taki tüm hapishanelere klima takılacak

·2·Dünya
Teksas'taki tüm hapishanelere klima takılacak

ABD'nin Teksas eyaletinde federal bir yargıç, aşırı sıcak koşullarda tutulan mahkumlar için tüm hapishanelere klima takılması talimatını verdi. Karara göre çalışmaların 31 Aralık 2029'a kadar tamamlanması gerekiyor. Konuyla ilgili bilgiyi The Texas Tribune paylaştı.

ABD Bölge Yargıcı Robert Pitman, 22 Eylül'de açıkladığı 150 sayfalık kararda, klimasız hapishanelerdeki koşulların Anayasa'nın Sekizinci Değişikliği'ne aykırı olduğunu belirtti. Yargıç, Teksas Ceza İnfaz Kurumu'na (TDCJ) tüm tesislerde klima kurulumu için acilen bir plan hazırlaması talimatını verdi.

1 Eylül itibarıyla, TDCJ bünyesindeki 104 tesisin üçte birinden biraz fazlası tam klimalı durumda. 53.676 soğutmalı yatak kapasitesi bulunurken, yaklaşık 90 bin mahkum klimasız koşullarda kalmaya devam ediyor.

Yargıç kararında, 2023-2025 yılları arasında en az dokuz mahkumun aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybettiğine dair güvenilir kanıtlar olduğunu kaydetti. Pitman, bu sayının olduğundan düşük gösterilmiş olabileceğini de ifade etti.

TDCJ ise karara katılmadığını ve temyize gideceğini açıkladı. Departman, halihazırda soğutmalı odalar, su, soğuk duş, vantilatör ve özel soğutucu havlular kullanıldığını belirtti. Ayrıca soğutmalı yatak sayısının 2026 sonuna kadar 60 bine, 2028 yılına kadar ise 90 bine çıkarılmasının planlandığı ifade edildi.

Robert PitmanTDCJThe Texas TribuneAnayasa'nın Sekizinci DeğişikliğiTeksas
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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