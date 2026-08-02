Avustralya'da 150 yıl önce ödünç alınan kitap kütüphaneye geri döndü

·96·Dünya
Avustralya'da 150 yıl önce ödünç alınan kitap kütüphaneye geri döndü

Avustralya'da yaklaşık 150 yıl önce okunmak üzere ödünç alınan bir kitap beklenmedik bir şekilde kütüphaneye iade edildi. Sıra dışı olay sadece kütüphane çalışanlarında değil, yerel halkta da büyük ilgi uyandırdı. Bu konuda Associated Press ajansı haber bildirdi.

Bildirildiğine göre, 1858 yılında basılan «Atina'nın Antik Eşyaları» adlı kitabı bir adam, evinde tadilat çalışmaları yürütürken buldu. O, kitabın tarihi önemini göz önünde bulundurarak onu Avustralya'nın Kiama sahil kentinde bulunan şehir kütüphanesine teslim etti.

Kütüphane müdürü Michelle Hudson'ın belirttiğine göre, kurum tarihinde bu kadar uzun süre sonra iade edilen bir kitap daha önce hiç görülmemişti.

«Bize daha önce hiç bu kadar eski bir kitap iade edilmemişti» dedi o.

Onun sözlerine göre, eğer kitap geç teslim edildiği için ceza hesaplansaydı, miktarı yaklaşık 28 bin Avustralya dolarını bulurdu. Bu tutar, kitabın kapağının iç kısmında belirtilen eski tarife — haftalık 3 peni — esas alınarak hesaplandı.

Uzmanlar kitabı kimin aldığını tespit edemedi. Çünkü 1870'li yıllara ait kitap verme defterleri saklanamamıştır. Kütüphane çalışanları, yayının 1872 yılında, kütüphane faaliyetine başlamasından kısa süre sonra alındığını ve bir daha iade edilmemiş olabileceğini tahmin ediyor.

O dönemin kurallarına göre, sarhoş kişilere kitap verilmiyordu. Ayrıca her ailenin alabileceği kitap sayısı, ailedeki okur yazar birey sayısına göre belirleniyordu. Her iki okur yazar kişi için bir kitap alınmasına izin veriliyordu.

Birkaç on yıl boyunca saklanan kitabın sayfaları nemden zarar görmüştür. Bu nedenle artık okuyuculara okunmak üzere verilmeyecektir.

«İade edilmesi için bir 150 yıl daha beklemek istemiyoruz» diye şaka yaptı kütüphane müdürü.

Bildirildiğine göre, bu nadide kitap gelecekte yerel tarihi koleksiyonun bir parçası olarak kültürel miras şeklinde korunacaktır.

AvustralyaKütüphaneTarihKitapHaber
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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