412 santimetrelik kuyruk: Atlar arasındaki Rapunzel belirlendi

ABD'nin Ohio eyaletinde yaşayan Jenny adlı at, olağanüstü uzun kuyruğuyla dünya çapında dikkatleri üzerine çekti. Kuyruğu 412,62 santimetreye ulaşarak Guinness Dünya Rekorları kitabına girdi. Bu uzunluk, neredeyse bir Volkswagen Beetle otomobilinin boyuna eşittir.

Yeni rekor, 25 Temmuz 2026 tarihinde resmen tescil edildi. Amerikalı Mackenzie Lowe ve Rachel Estes'e ait olan Jenny, şu anda Spring Valley'deki bir binicilik okulunda barındırılıyor.

Jenny'nin rekor kıran kuyruğu, yedi yıl boyunca düzenli olarak bakımdan geçirildi. İlginç olan ise, mevcut sonucun 2007 yılında JJS Summer Breeze adlı kısrağın kırdığı rekordan yaklaşık 32 santimetre daha uzun olmasıdır. O dönemde JJS Summer Breeze'in kuyruğu 381 santimetreydi. Şimdi ise Jenny bu rakamı önemli ölçüde geliştirerek uzun kuyruklu atlar arasında yeni rekorun sahibi oldu.

Jenny'nin sahibi Mackenzie Lowe'un ifadelerine göre, at çiftliğine gelmeden önce kuyruğuyla ilgili ilginç bir durum yaşanmış. Jenny bir keresinde kuyruğunu tamamen yolmuş. At satın alındığında kuyruğu zaten yere değiyordu ancak şimdiki uzunluğuna henüz ulaşmamıştı. Jenny, Amerikan binek atı ırkına mensup. Bu ırkın temsilcileri uzun ve kalın kuyruklarıyla tanınırlar. Atın sahipleri kuyruğunu kesmemeye karar verdiler ve zamanla kuyruk giderek uzadı.

Sonuç olarak, Jenny'nin sıra dışı görünümü sahiplerini daha ciddi bir hedefe yöneltti. Atın uzun kuyruğuyla dünya rekoru kırmayı denemeye karar verdiler ve bu girişim başarıyla sonuçlandı. Ancak bu kadar uzun bir kuyruğu korumak hiç de kolay değil. Bakımı birkaç saat sürüyor. Jenny'nin kuyruğu yaklaşık ayda bir kez yıkanıp kurutuluyor. Ardından, çeşitli hasarlardan korumak amacıyla özel bir şekilde örülüyor.

Kuyruğun tam bakım süreci; yani yıkama, kremlenme, düğümlerin açılması ve yeniden örülmesi ortalama dört-beş saat sürüyor. Bu uzun süreçte Jenny bazen sabırsızlanabiliyor. Ancak sahipleri ona ödül mamaları vererek bakım bitene kadar sakin kalmasına yardımcı oluyorlar.

Ayrıca, Jenny'nin kendisinin veya diğer atların kazara uzun kuyruğuna basmaması için kuyruk örülüyor ve özel bir kılıfa yerleştiriliyor. Böylece basit bir bakımla başlayan süreç, Jenny'yi sıra dışı bir rekor sahibi ve 'atların Rapunzel'i' haline getirdi.

Daha önce, 16 Eylül'de Guinness Dünya Rekorları, dünyanın en uzun ve en kısa atlarını da açıklamıştı.