Lamine Yamal: „Benim gibi oynayan futbolcu çok az“

·4·Spor
Lamine Yamal: „Benim gibi oynayan futbolcu çok az“

Barcelona ve İspanya milli takımının yıldızı Lamine Yamal, benzersiz oyun stili ve gösterdiği performansla Ballon d'Or ödülüne layık bir aday olduğunu açıkça ilan etti. Goal.com'un haberine göre, 19 yaşındaki kanat oyuncusu, Avrupa futbolunda taraftarlara gerçek anlamda keyif veren oyuncuların çok az olduğunu vurgulayarak, kişisel hedeflerine ve sezondaki büyük başarılarına değindi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada, dünyanın en prestijli bireysel ödülü etrafındaki tartışmalar kızıştı. Harika bir sezon geçiren Yamal, ana favoriler arasında yerini aldı. Geçen sezon Katalan ekibiyle La Liga ve İspanya Süper Kupası'nı kazanan genç yıldız, İspanya milli takımıyla da Avrupa şampiyonluğunu kutladı.

Benzersiz tarz ve tamamen farklı bir oyun felsefesi

TVE kanalına verdiği röportajda genç yetenek, futbol dünyasındaki yerini değerlendirdi. Ona göre modern futbolda taraftarları hayrete düşüren ve oyun sırasında keyif veren futbolcular sayılıdır. Yamal, çocukluğunda bu yüzden Neymar'ın idolü olduğunu ve Ballon d'Or'un aslında taraftarlara keyif vermek ve diğerlerinden bir adım önde olmak anlamına geldiğini belirtti.

Bu iddiayı destekleyen faktörlerden biri de sahadaki istatistikleridir. Geçen sezon Barcelona formasıyla 24 gol atıp 18 asist yapan futbolcu, bu sezon da üretken oyununu sürdürüyor. Mevcut sezondaki ilk sekiz maçında 8 gol atıp 6 asist yaparak toplam 14 gole doğrudan katkı sağladı.

Eleştirilere yanıt ve Londra sahnesi

Yamal, kendisi ve Kylian Mbappé'nin Ballon d'Or'u kazanma isteklerini açıkça dile getirdikleri için karşılaştıkları eleştirilere de yanıt verdi. Genç futbolcu, düşüncelerini saklamadığını ve bu konudaki açıklamalarından asla pişman olmadığını söyledi. Ona göre, eğer futbolcular hedefleri hakkında açıkça konuşmasalardı, insanlar bunun nedenini sorgulardı.

Bu prestijli ödül için oylama süreci 28 Eylül Pazartesi günü sona erecek. Bu nedenle Yamal ve takım arkadaşları için jüri üzerinde son bir izlenim bırakmak adına çok önemli bir fırsat var. Cumartesi akşamı Wembley Stadyumu'nda İngiltere'ye karşı oynanacak UEFA Uluslar Ligi'ndeki kritik maç, futbolcu için özel bir sınav olacak.

Lamine YamalBallon d'OrBarcelonaİspanyaFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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