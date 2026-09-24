Shomurodov'dan duble: Özbekistan milli takımı İran'ı 2-1 mağlup ediyor (video)

Fergana şehrindeki muhteşem İstiklal Stadyumu'nda, Asya'nın iki güçlü milli takımı olan Özbekistan ve İran arasında son derece şiddetli ve çekişmeli bir uluslararası hazırlık maçı oynanıyor. Binlerce taraftarın tezahüratları eşliğinde geçen mücadelede, milli takımımızın kaptanı ve ana golcüsü Eldor Shomurodov'un parlak performansına tanık olundu. Maçın henüz 10. dakikasında Shomurodov skoru açarken, ikinci yarının başında mücadele daha da kızıştı: 49. dakikada Ramin Rezaeian'ın çabası (kendi kalesine gol) skoru eşitledi (1-1).

Ancak temsilcilerimiz oyunun kontrolünü hızla geri alarak, 58. dakikada penaltıyı gole çeviren Eldor Shomurodov'un dublesi sayesinde tekrar öne geçtiler (2-1). Maçın en sansasyonel yönü ise karşılaşma boyunca kaydedilen oldukça sıra dışı ve paradoksal istatistiklerde kendini gösterdi: İran milli takımı topa sahip olma oranında %90'a %10'luk mutlak bir üstünlük kursa da, Özbekistan savunmada kaya gibi sağlam durarak, isabetli şutlar ve kontra ataklardaki verimliliğiyle rakibini tamamen şaşkına çevirdi! Abdukodir Khusanov önderliğindeki savunma kalesi ve Shomurodov'un soğukkanlı bitirici vuruşları, Fergana'da ülkemize önemli bir galibiyet hediye etti.

Peki, %10 topa sahip olma oranıyla İran gibi bir dev nasıl mağlup edilebilir, merkez savunmacılar Taremi ve Azmoun'u nasıl etkisiz hale getirdi ve bu galibiyet milli takımımızın gelecekteki resmi eleme maçlarını nasıl etkileyecek?

«Shomurodov'un dublesi, 90/10 istatistiği ve İstiklal coşkusu»: Maçın 5 ana noktası

Fergana'daki karşılaşmadan en önemli gerçekler ve rakamlar:

Eldor Shomurodov'un golleri: Milli takımımızın lideri, 10. dakikada akan oyundan ve 58. dakikada penaltıdan gol atarak duble yaptı;

Sansasyonel topa sahip olma oranı (%10'a %90): İran topa sahip olma konusunda %90'lık bir üstünlük gösterse de, Özbekistan kontra atak taktiğini kusursuz uyguladı;

İsabetli şutlarda üstünlük: Topu daha az tutmasına rağmen temsilcilerimiz rakip kaleye 3 isabetli şut göndererek (İran'da 2), yüksek bir isabet oranı sergiledi;

Yıldız golcülerin durdurulması: Mehdi Taremi ve Sardar Azmoun gibi dünya sahnesindeki İranlı golcüler, Khusanov ve Nazarov duvarını aşamadı;

Ferganalı taraftarların zaferi: İstiklal Arena'da toplanan taraftarlar, ezeli rakibe karşı elde edilen 2-1'lik tarihi sonucu kutluyor.

Özbekistan – İran: Maçın detaylı teknik analiz raporu

Karşılaşmada kaydedilen istatistiksel verilerin karşılaştırmalı görünümü:

Parametreler ve göstergeler Özbekistan Milli Takımı PNG İran Milli Takımı PNG Final skoru 2 1 Golü atanlar Eldor Shomurodov (10', 58' pen.) R. Rezaeian / J. O‘rozov (49' k.k.) Topa sahip olma yüzdesi 10% 90% Toplam şut sayısı 4 4 İsabetli şutlar 3 (yüksek verimlilik) 2 İsabetsiz şutlar 1 2 Köşe vuruşları (kornerler) 3 1 Fauller 7 1 Sarı kartlar 1 2 Yapılan oyuncu değişiklikleri 2 (Kholmatov, Jiyanov) 3 (Rezaeian, Azmoun ve diğerleri)

Taktiksel ve uzman analizi: Neden %10 topa sahip olma oranıyla kazanılıyor?

Futbol analistleri ve teknik heyetin sonuçları:

«Kontra atak ideali»: İran takımı topu merkezde boşuna çevirirken, Özbekistan; Abbos Fayzullayev, Odil Hamrobekov ve Aziz Ganiyev'in yardımıyla hızlı pres ve şimşek gibi kontra ataklar organize etti; %10 topa sahip olma bir zayıflık değil, rakibi kendi yarı sahasına çekip boş alanları verimli kullanma taktiğiydi;

Eldor Shomurodov'un yüksek statüsü: İtalya Serie A tecrübesine sahip kaptanımız, İran gibi fiziksel olarak güçlü savunmacılar arasında pozisyon alma, hava topları ve penaltı vuruşundaki soğukkanlılığıyla gerçek bir lider olduğunu kanıtlıyor;

Khusanov önderliğindeki savunma hattı: İngiltere ligi ve uluslararası arenada pişmiş olan Abdukodir Khusanov, İran'ın yıldız golcüleri Mehdi Taremi ve ikinci yarıda oyuna giren Sardar Azmoun'u neredeyse hiç şut pozisyonuna sokmadı; Vladimir Nazarov ise kritik anlarda güven verici bir performans sergiledi;

Psikolojik engelin aşılması: Son yıllarda İran milli takımı, Özbekistan için en ters ve zorlu rakiplerden biriydi; hazırlık maçı statüsünde olsa bile onları yenmek, futbolcularımıza yaklaşan Dünya Kupası elemeleri ve resmi turnuvalar öncesinde büyük bir özgüven kazandırıyor.

Fergana'daki bu şiddetli mücadele, Özbekistan milli takımının taktiksel açıdan her rakibe uyum sağlayabilen ve sonuç için savaşabilen güçlü bir kuvvete dönüştüğünü açıkça gösteriyor.

Sizce, Özbekistan'ın topu rakibe bırakıp hızlı kontra ataklarla oynama taktiği, resmi eleme maçlarında da İran veya Japonya gibi devlere karşı galibiyet getirebilir mi? Eldor Shomurodov'un dublesi ve Abdukodir Khusanov'un savunmadaki oyununa kişisel olarak nasıl bir puan verirsiniz? Kendi görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve milli takımımızın bu büyük oyununa adanmış bu makaleyi tüm futbolseverlerle paylaşın!