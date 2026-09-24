Mivi ilk akıllı telefonu Mivi One 5G modelini tanıttı

Ev aletleri ve ses ekipmanları üretimiyle tanınan Mivi markası, mobil cihaz pazarına ilk adımını attı. Ixbt.com'un haberine göre şirket, tarihindeki ilk akıllı telefon olan Mivi One 5G modelini resmen tanıttı. Yeni cihaz, modern tasarım öğeleri, bazı yönleriyle güncel iPhone modellerini anımsatan dış görünüşü ve bütçe dostu segment için yüksek sayılabilecek teknik özellikleriyle dikkat çekiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Akıllı telefon, modern bir işletim sistemi temelinde çalışarak kullanıcılara kolaylık sağlıyor. Üreticinin sunduğu bilgilere göre cihaz, Android 16 işletim sistemiyle çalışıyor. Yazılımın neredeyse hiç değiştirilmediği, temiz bir arayüzle sunulduğu ve şirketin gelecekte bunu Android 18 sürümüne kadar güncellemeyi resmen taahhüt ettiği belirtiliyor.

Teknik imkanlar ve performans

Cihazın donanım kısmı, günlük görevleri sorunsuz bir şekilde yerine getirmek için tasarlanmıştır. Akıllı telefon, 6,745 inçlik HD+ formatında bir ekranla donatılmış olup ekran yenileme hızı 90 Hz'dir. Kaliteli bir izleme deneyimi ve koruma için 2.5D koruyucu cam kullanılmıştır. Ekran çevresindeki detaylar ise cihaza modern bir görünüm kazandırıyor.

Mivi One 5G modeli, 4 nanometrelik teknolojik süreçle üretilen Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisinden güç alıyor. Bu çip, 8 GB'a kadar RAM ve 128 GB dahili depolama ile destekleniyor. Paylaşılan bilgilere göre cihaz, AnTuTu testlerinde yaklaşık 490 bin puan almayı başardı; bu da orta ve giriş-orta segment rekabeti için oldukça iyi bir değerdir.

Kamera ve ses teknolojileri

Fotoğrafçılık imkanları konusunda da yeni akıllı telefon kendine has özelliklere sahip. Ana kamera, faz algılamalı otofokus (PDAF) destekli 50 megapiksel sensörle donatılmış durumda. İkinci modülün teknik özellikleri henüz açıklanmadı. Ön panelde ise görüntülü görüşmeler ve selfie'ler için 8 megapiksellik bir kamera yer alıyor.

Cihazın önemli özelliklerinden biri de ClearTalk sistemidir. Neural Voice Engine sinir ağına dayanan bu teknoloji, görüşmeler sırasında arka plandaki çeşitli gürültüleri etkili bir şekilde yok ediyor. Sistem; trafik sesi, şiddetli rüzgar, çevredeki konuşmalar ve müzik sesi gibi arka plan gürültülerini başarıyla bastırarak görüşme kalitesini önemli ölçüde artırıyor.

Özerklik ve gövde koruması

Mobil cihazın güvenilirliği ve pil ömrü, kullanıcılar için temel kriterlerden biridir. Mivi One 5G, tek şarjla uzun süreli kullanım sağlayan 6000 mAh kapasiteli devasa bir batarya ile donatılmıştır. Ayrıca cihaz, 18 W hızlı şarj teknolojisini desteklemektedir.

Yüksek kapasiteli bataryaya rağmen mühendisler kompakt boyutları korumaya çalışmışlar. Akıllı telefonun gövde kalınlığı 9,15 mm olup ağırlığı 210 gramdır. Ayrıca gövde, IP64 standardına uygun olarak nem ve toza karşı korunmuştur; bu da günlük kullanımda ekstra bir güvence sağlar.