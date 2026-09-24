Bibisara Assaubayeva'nın annesi neden Javokhir Sindarov'u destekliyor?

Semerkant'ta tüm hızıyla devam eden Dünya Satranç Olimpiyatları'nda sadece satranç oyuncuları değil, yakınları ve taraftarları da destekleriyle ilgi odağı oluyor. Kazakistanlı ünlü satranç oyuncusu Bibisara Assaubayeva'nın annesi Liana Tanjarikova da turnuva boyunca hangi takımları desteklediğini açıkladı.

Tanjarikova, kadınlar kategorisinde kendi ülkesi Kazakistan milli takımını, erkekler kategorisinde ise Özbekistan milli takımını desteklediğini belirtti.

Liana Tanjarikova sosyal medya hesabında, "Olimpiyatlarda kimi destekliyorum? Bunu bana sık sık soruyorlar ve cevabım basit: Her iki ülkeyi de" diye yazdı.

Kadınlar kategorisindeki mücadelelerde doğal olarak Kazakistan milli takımına özel bir güven duyduğunu vurguladı. Ona göre, Bibisara Assaubayeva liderliğindeki Kazak satranççı kızlar, turnuvada tüm imkanlarını kullanarak bu misafirperver ülkede altın madalya kazanmak için mücadele etmelidir.

“Kadın takımlarından elbette Kazakistan'a! Kızlarımız Bibisara Assaubayeva ile birlikte tüm güçlerini ortaya koyarak bu misafirperver topraklarda altın madalyayı kazanmalıdır” dedi.

Erkekler kategorisinde ise Tanjarikova, Özbekistan milli takımını destekliyor. Özbek temsilcilerin gençliğini, büyük hedeflerini ve üst düzey yeteneklerini özellikle belirtti.

“Erkekler arasında ise Özbekistan'a! Gençler çok genç, büyük hedefleri var ve son derece yetenekliler. Özellikle Javokhir Sindarov'u yürekten destekliyorum” diye vurguladı Bibisara Assaubayeva'nın annesi.

Tanjarikova, Özbekistan milli takımına olan sıcak tutumunun nedenini de açıkladı. Kendisinin Kazakistan'ın güney bölgesinde doğduğunu ve bir Özbek mahallesinde büyüdüğünü söyledi. Bu nedenle onun için Kazakistan ile Özbekistan arasındaki bu rekabet, iki kardeş halk arasındaki dostluk ve ortak bir bayram olarak kabul ediliyor.

“Kendim Kazakistan'ın güneyinde doğdum ve Özbek mahallesinde büyüdüm. Bu yüzden bu benim için bir rekabet değil, iki kardeş halkın bayramıdır” diye yazdı Tanjarikova.

Bilgi olarak, Kazakistan kadın milli takımı Dünya Satranç Olimpiyatları'nın başından beri yüksek sonuçlar elde ediyor. Ürdün, Kolombiya, Yunanistan, İspanya ve Azerbaycan gibi takımları mağlup ederek üst üste 6 galibiyet aldılar.

Özbekistan erkek milli takımı da turnuvada başarılı bir şekilde mücadele ediyor. Özbek satranç oyuncuları 6. turdan sonra 12 puan toplayarak turnuva tablosunda lider durumda.