Bilim insanlarını hayrete düşüren ilginç süreç: parçalara ayrılsa bile kendini yenileyebilen solucan

·61·Dünya
Bilim insanlarını hayrete düşüren ilginç süreç: parçalara ayrılsa bile kendini yenileyebilen solucan

İnsan bir parmağını kaybettiğinde, o tekrar büyümez. Ancak Planaria adı verilen yassı solucanda böyle bir yetenek vardır. Vücudunun kaybolan kısmını yeniden oluşturabilir.

Planaria, gözle zor görülen küçük bir canlıdır. Buna rağmen, biyolojideki en ilginç süreçlerden biri olan rejenerasyon yeteneği ile bilim insanlarının dikkatini çekmeye devam etmektedir.

Eğer bir Planaria iki parçaya ayrılırsa, her bir parça ayrı bir tam solucana dönüşebilir. Baş kısmı yeni bir kuyruk, kuyruk kısmı ise yeni bir baş oluşturur. Bazı deneylerde Planaria 279 parçaya bölünmüş ve bunların hepsinden yeni solucanların geliştiği kaydedilmiştir.

Bu süreç, vücudundaki özel hücrelerle ilgilidir. Bunlara "neoblast" denir. Neoblastlar, vücuttaki çeşitli dokulara dönüşme yeteneğine sahip kök hücrelerdir.

Vücut hasar gördüğünde bu hücreler aktive olur. Çoğalırlar ve kaybolan vücut kısmını yeniden şekillendirirler. Bu nedenle Planaria başını, kuyruğunu veya diğer kısımlarını yeniden oluşturabilir.

Bilim insanları bu özelliği inceleyerek insan dokularını onarmayı, hasarlı organları tedavi etmeyi ve sinir sistemi ile ilgili sorunları daha derinlemesine anlamayı amaçlamaktadır.

Doğada rejenerasyon süreci milyonlarca yıl boyunca şekillenmiştir. Planaria ise bu süreci incelemek için önemli bir canlı model olarak kabul edilir.

PlanariaRejenerasyonBiyolojiBilimKök Hücre
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
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