Özbekistan milli takımı, Dünya Kupası'ndan sonraki ilk resmi maçına çıkarak kıtanın devlerinden biri olan İran milli takımına karşı güven verici ve sansasyonel bir galibiyet elde etti. Fergana şehrinin ev sahipliği yaptığı bu prestijli uluslararası hazırlık maçında, dünya futbolunun efsanesi Fabio Cannavaro öğrencileri sahada mükemmel bir oyun sergileyerek rakibini 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın henüz 10. dakikasında milli takım kaptanımız Eldor Shomurodov skoru açarak stadı ayağa kaldırdı.

İkinci yarının başında, yani 49. dakikada Ramin Rezaeian dengeyi sağlasa da, 9 dakika sonra, 58. dakikada Shomurodov penaltıyı soğukkanlılıkla gole çevirerek maçtaki dublesini tamamladı. Oyunun zirve noktası ise uzatma dakikalarında yaşandı: 89. dakikada kaptanın yerine oyuna giren Husayn Norchayev, 90+4. dakikada rakip ağları havalandırarak maçın sonucunu belirleyen golü attı. Böylece yeni teknik heyetle sahaya çıkan milli takımımız, Asya'nın en zorlu rakiplerinden biri sayılan İran'ı her alanda geride bırakarak yeni bir futbol döneminin parlak başlangıcını müjdeledi.

Peki, Fabio Cannavaro'nun taktiği İran'ı nasıl çaresiz bıraktı? Shomurodov'un dublesi ve sonradan oyuna giren Norchayev'in golünün arkasındaki plan neydi ve bu 3-1'lik galibiyet milli futbolumuzun geleceğini nasıl etkileyecek?

«Shomurodov'un dublesi, Norchayev'in 90+4'teki vuruşu ve Cannavaro zaferi»: Tarihi maçın 5 önemli noktası

Fergana'daki maçtan en önemli gerçekler ve rakamlar:

Cannavaro yönetiminde ilk maç: Dünya Kupası'ndan sonra ilk maçına çıkan Fabio Cannavaro'nun takımı, ilk sınavında 3-1'lik önemli bir galibiyet aldı;

Eldor Shomurodov'dan resital: Milli takım kaptanı, 10. dakikada akan oyundan ve 58. dakikada penaltıdan bulduğu gollerle duble yaptı;

Husayn Norchayev'in noktayı koyuşu: Maçın 89. dakikasında Shomurodov'un yerine giren Norchayev, 90+4'te üçüncü golü atarak galibiyeti perçinledi;

İran'ın yıldızları çaresiz kaldı: Mehdi Taremi, Saeid Ezatolahi ve sonradan oyuna giren Sardar Azmoun gibi yıldızlar savunmamızın direncini kıramadı;

Mükemmel kadro rotasyonu: Fabio Cannavaro, 59. ve 82. dakikalarda yaptığı oyuncu değişiklikleriyle maçın temposunu ve kontrolünü sonuna kadar korudu.

Hazırlık maçı: Özbekistan – İran maçının tam özeti ve kadro analizi

Fergana'daki maçın önemli protokol bilgileri:

Göstergeler ve detaylar Özbekistan milli takımı İran milli takımı Nihai skor 3 (Galibiyet) 1 (Mağlubiyet) Atılan goller E. Shomurodov (10', 58' pen.), H. Norchayev (90+4') Ramin Rezaeian (49') Teknik direktör yönetimi Fabio Cannavaro (yeni taktik sistem) Amir Ghalenoei ekibi Kaleci ve savunma hattı V. Nazarov, A. Khusanov, B. Karimov, J. Orozov, Sh. Nasrullaev A. Beiranvand, S. Hardani, E. Hajisafi, A. Nemati, S. Fallah Orta saha merkezi A. Mozgovoy, O. Khamrobekov, A. Ganiev, A. Fayzullaev S. Ezatolahi, O. Noorafkan, A. Yousefi, M. Mohebi Hücum ve gol verimliliği E. Shomurodov (kaptan), D. Khamdamov, H. Norchayev (yedek) M. Taremi, D. Dargahi, S. Azmoun (yedek) Yapılan oyuncu değişiklikleri D. Kholmatov, R. Jiyanov (59'), H. Alijonov, Sh. Esanov, M. Mahammadjonov (82'), H. Norchayev (89') R. Rezaeian, S. Azmoun (46'), M. Ghorbani, A. Mahmoudi (64')

Taktik ve uzman analizi: Fabio Cannavaro'nun takımı İran'ı neden çaresiz bıraktı?

Uluslararası futbol yorumcuları ve spor analistlerinin sonuçları:

«Cannavaro okulu» — sağlam savunma ve demir disiplin: Dünya futbol tarihinde «Altın Top» kazanan az sayıdaki savunmacıdan biri olan Fabio Cannavaro, Özbekistan savunma hattına (Khusanov, Orozov, Nasrullaev, Karimov) yeni bir bütünlük ve soğukkanlılık aşıladı; Taremi ve Azmoun gibi üst düzey forvetlere boş alan bırakılmadı;

Shomurodov'un liderlik fenomeni: Eldor Shomurodov, milli takım formasıyla sadece ana golcü değil, aynı zamanda tüm hücum hattını ileri taşıyan bir kaptana dönüştü; pres anındaki hareketliliği ve duran toplardaki soğukkanlılığı takımın en önemli silahı haline geldi;

İkinci yarıdaki değişikliklerin tam isabet olması: 59. dakikada Kholmatov ve Jiyanov'un oyuna girişi hızı artırırken, 82. dakikadaki üçlü değişiklik (Alijonov, Esanov, Mahammadjonov) İran'ın baskısını boşa çıkardı; 89. dakikada giren Norchayev'in 90+4'teki golü ise Cannavaro'nun her yedek oyuncuyu ne kadar hesaplı sahaya sürdüğünü gösterdi;

Dünya Kupası'ndan sonra yeni motivasyon: Büyük turnuvadan dönen milli takımda doygunluk veya yorgunluk belirtisi görülmedi; aksine takım, yeni teknik direktör yönetiminde daha agresif, anlamlı ve galibiyete aç bir futbol sergiledi.

Fergana'daki bu tarihi 3-1'lik skor, Özbekistan milli takımının Fabio Cannavaro yönetiminde kıtadaki her devi yenebilecek mutlak bir güce dönüştüğünü kanıtladı.

Sizce Fabio Cannavaro yönetimindeki Özbekistan milli takımı, İran karşısında eskisinden daha güçlü hangi yönleriyle öne çıktı? Eldor Shomurodov ve Husayn Norchayev ikilisine kişisel olarak nasıl bir not veriyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve milli takımımızın bu parlak galibiyetine adanmış makaleyi tüm futbolseverlerle paylaşın!