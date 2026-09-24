Olimpiyattaki ilk mağlubiyet: Özbekistan 8. turda Almanya'ya kaybetti

Semerkant şehrinin ev sahipliği yaptığı 46. Dünya Satranç Olimpiyatı'nın 8. turu, turnuva hayranları ve uzmanları için eşsiz bir heyecan ve beklenmedik dramalara sahne oldu. Turnuvanın ilk 7 turunda %100'lük mutlak bir performans sergileyerek liderliği elinde tutan Özbekistan ana erkek takımı, bu Olimpiyattaki ilk mağlubiyetini kabul etmek zorunda kaldı.

Almanya takımına karşı oynanan çok zorlu mücadelede Javohir Sindarov'un Matthias Blübaum karşısında elde ettiği parlak galibiyete rağmen, Fredrik ve Rasmus Svane kardeşlerin zaferleri konuk ekibe 2,5 : 1,5'lik bir skorla galibiyeti getirdi; Nodirbek Abdusattorov'un 1. masada Vincent Keymer ile yaptığı beraberlik ise genel dengeyi kurtarmaya yetmedi.

Ancak bu turda Özbek satrançseverlere büyük sevinç yaşatan kahramanlar da vardı: Afruza Hamdamova liderliğindeki Özbekistan kadın ana takımı, güçlü Hollanda takımını 3:1 mağlup etti; gençlerden oluşan Özbekistan-2 erkek takımı ise ünlü büyük ustalardan kurulu İngiltere takımını 2,5 : 1,5'lik skorla devirerek turun en büyük sürprizlerinden birine imza attı!

Peki, 7 turluk kusursuz yürüyüşten sonra Almanya maçında ne ters gitti, Sindarov ve Hamdamova'nın parlak oyunları takımlarımıza nasıl bir umut veriyor ve Olimpiyatın karar verici son üç turu öncesinde madalya şansımız nasıl değerlendiriliyor?

«İlk mağlubiyet, kızların zaferi ve İngiltere'nin yenilgisi»: 8. turun 5 ana noktası

Semerkant'taki 46. Olimpiyat'ın 8. turundan en önemli olaylar ve sonuçlar:

İlk mağlubiyet ve mola: 7 turluk mutlak galibiyet serisinden sonra Özbekistan ana takımı, Almanya'ya karşı 1,5 : 2,5'lik skorla kaybetti;

Javohir Sindarov'dan parlak bir master-class: 2. masada güçlü büyük usta Matthias Blübaum'u mağlup eden Sindarov, kişisel reytingini daha da yükselterek turnuvanın en güvenilir oyuncularından biri olmaya devam ediyor;

Afruza Hamdamova liderliğindeki kadınların zaferi: Kızlarımız Hollanda takımını 3:1 yenerek podyuma doğru önemli bir adım attı;

Özbekistan-2'den «İngiltere sürprizi»: Michael Adams gibi deneyimli devlere sahip İngiltere takımı, Humoyun Begmuratov'un galibiyeti sayesinde temsilcilerimiz tarafından mağlup edildi (2,5 : 1,5);

Madalya için rekabet zirvede: 8. turdan sonra liderlik mücadelesi daha da kızıştı ve kalan 3 tur şampiyonluğun kaderini belirleyecek.

Semerkant-2026: 8. turun tüm masalara göre detaylı sonuç kayıtları

Erkek ve kadın tüm takımlarımızın tam protokol verileri:

Erkek takımları maçları

Turnuva eşleşmesi Masalar ve rakiplerin karşılaşması Sonuç Partinin genel önemi Almanya – Özbekistan-1 (Final: 2,5 : 1,5) Vincent Keymer — Nodirbek Abdusattorov 0,5 : 0,5 1. masada zorlu ve keskin büyük usta beraberliği Javohir Sindarov — Matthias Blübaum 1 : 0 Sindarov'un konumsal saldırısı ve kusursuz zaferi Fredrik Svane — Nodirbek Yakubboyev 1 : 0 Rakibin aktif oyunu ve taktiksel üstünlüğü Shamsiddin Vohidov — Rasmus Svane 0 : 1 Zaman sıkışmasındaki gerilim ve puan kaybı İngiltere – Özbekistan-2 (Final: 1,5 : 2,5) Michael Adams — Jahongir Vahidov 0,5 : 0,5 Efsanevi Adams'a karşı sağlam savunma ve beraberlik Abdimalik Adisalimov — Maroroa Gavain 0,5 : 0,5 Eşit pozisyonda önemli yarım puan Luke McShane — Muhammadzohid Suyarov 0,5 : 0,5 Aktif mücadelede elde edilen beraberlik Humoyun Begmuratov — Daniel Fernandez 1 : 0 Begmuratov'dan maçın kaderini belirleyen altın galibiyet! Özbekistan-3 – İsviçre (Final: 1 : 3) Saidakbar Saydaliyev — Sebastian Bogner 0 : 1 Deneyimli İsviçreli liderin üstünlüğü Bahrom Bahrillayev — Nico Georgiadis 0,5 : 0,5 2. masada güçlerin eşitliği Almas Rahmatullayev — Li Min Peng 0 : 1 Rakibin karmaşık oyun sonundaki üstünlüğü Fabian Bänziger — Muhammadali Abdurahmonov 0,5 : 0,5 Uzlaşmaz mücadelede savaşçı bir beraberlik

Kadın takımları maçları

Turnuva eşleşmesi Masalar ve rakiplerin karşılaşması Sonuç Partinin genel önemi Hollanda – Özbekistan-1 (Final: 1 : 3) Eline Roebers — Afruza Hamdamova 0 : 1 1. masada Afruza'dan inanılmaz ustalıklı bir galibiyet! Umida Omonova — Peng Zhaoqin 0 : 1 Deneyimli Çin asıllı Hollandalı emektarın başarısı Machteld van Foreest — Nilufarxon Imomqo‘ziyeva 0 : 1 Imomqo‘ziyeva'nın kesin kombinasyonu ve net galibiyeti Guldona Karimova — Anna-Maja Kazarian 1 : 0 Karimova'dan son noktayı koyan dirençli oyun Küba – Özbekistan-2 (Final: 3 : 1) Maritza Arribas — Nilufar Yakubbayeva 1 : 0 Kübalı liderin 1. masadaki galibiyeti Marjona Malikova — Yerisbel Miranda 0,5 : 0,5 Sıkı direniş ve hak edilmiş beraberlik Yaniet Marrero — Madinabonu Halilova 0,5 : 0,5 İstikrarlı savunma ve yarım puan Asal Salimova — Ineymig Hernandez 0 : 1 Son masada Kübalıların puan alışı Jamaika – Özbekistan (ek) (Final: 1 : 3) Adani Clarke — Zilola Aktamova 0 : 1 Aktamova'nın güvenli galibiyeti Maftuna Bobomurodova — Rachel Miller 1 : 0 Bobomurodova'dan rakibi çaresiz bırakan saldırı Kaia Gayle — Shohina Ahmedova 0 : 1 Ahmedova'nın rakibi üzerindeki tam üstünlüğü Barchinoy Shokirjonova — Gabriela Watson 0 : 1 Jamaika temsilcisinin tek puanı

Satranç ve turnuva analizi: Almanya mağlubiyetinden sonra durum nedir ve ileride ne bekliyor?

Uluslararası satranç analistleri ve büyük ustaların sonuçları:

«Bir mağlubiyet — trajedi değil»: Olimpiyat gibi 11 turluk zorlu bir maratonda en güçlü takımlar bile tökezleyebilir; 2022 Chennai Olimpiyatı'nda şampiyon olduğumuzda bile takımımız zorlu beraberlikler yaşamıştı; Almanya bugün genç ve çok güçlü bir nesle (Keymer, Svane kardeşler) sahip ve turnuvaya büyük bir hazırlıkla geldiler;

Javohir Sindarov'un şampiyonluk formu: Sindarov tüm turnuva boyunca en güvenilir oyunu sergileyen satranççı olmaya devam ediyor; Blübaum gibi ünlü bir savunmacıyı darmadağın etmesi, onun zihinsel ve taktiksel olarak kariyerinin zirvesinde olduğunu gösteriyor;

Afruza Hamdamova fenomeni: Kadın takımında Afruza'nın 1. masada güçlü Eline Roebers'i mağlup etmesi kızlarımızın takım ruhunu zirveye taşıdı; Hollanda gibi bir Avrupa devine karşı kazanılan 3:1'lik galibiyet, kadınlarımızın tarihte ilk kez Olimpiyat podyumuna çıkması için büyük bir fırsat yarattı;

Özbekistan-2 takımının gösterdiği cesaret: Michael Adams liderliğindeki İngiltere takımını yenmek, yedek kadromuzun ne kadar güçlü olduğunu ve ülkemizde iki eşit güçte Olimpiyat takımı oluştuğunu kanıtlıyor;

Son 3 tur — altın final: Şu anda erkek takımımız mağlubiyetten doğru dersleri çıkararak 9., 10. ve 11. turlarda tüm gücünü ortaya koymalıdır; İsviçre sisteminde ana rakiplerin birbirleriyle puan kaybetmesi, Özbekistan'a tekrar birinciliğe dönme şansı verecektir.

Semerkant'ta mücadele devam ediyor ve şampiyonluk savaşı artık gerçek zirvesine ulaştı!

Sizce Özbekistan erkek takımı, Almanya maçındaki beklenmedik mağlubiyetten sonra kalan 3 turda tüm rakiplerini yenerek Olimpiyat şampiyonluk kupasını koruyabilir mi? Kızlarımızın Hollanda karşısında aldığı 3:1'lik galibiyeti kişisel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Kişisel görüşlerinizi ve satranççılarımıza destek mesajlarınızı yorumlarda bırakın ve ülkemizdeki bu tarihi Olimpiyat analizini tüm satrançseverlerle paylaşın!