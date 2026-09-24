Olimpiyattaki ilk mağlubiyet: Özbekistan 8. turda Almanya'ya kaybetti

·30·Spor
Olimpiyattaki ilk mağlubiyet: Özbekistan 8. turda Almanya'ya kaybetti

Semerkant şehrinin ev sahipliği yaptığı 46. Dünya Satranç Olimpiyatı'nın 8. turu, turnuva hayranları ve uzmanları için eşsiz bir heyecan ve beklenmedik dramalara sahne oldu. Turnuvanın ilk 7 turunda %100'lük mutlak bir performans sergileyerek liderliği elinde tutan Özbekistan ana erkek takımı, bu Olimpiyattaki ilk mağlubiyetini kabul etmek zorunda kaldı.

Almanya takımına karşı oynanan çok zorlu mücadelede Javohir Sindarov'un Matthias Blübaum karşısında elde ettiği parlak galibiyete rağmen, Fredrik ve Rasmus Svane kardeşlerin zaferleri konuk ekibe 2,5 : 1,5'lik bir skorla galibiyeti getirdi; Nodirbek Abdusattorov'un 1. masada Vincent Keymer ile yaptığı beraberlik ise genel dengeyi kurtarmaya yetmedi.

Ancak bu turda Özbek satrançseverlere büyük sevinç yaşatan kahramanlar da vardı: Afruza Hamdamova liderliğindeki Özbekistan kadın ana takımı, güçlü Hollanda takımını 3:1 mağlup etti; gençlerden oluşan Özbekistan-2 erkek takımı ise ünlü büyük ustalardan kurulu İngiltere takımını 2,5 : 1,5'lik skorla devirerek turun en büyük sürprizlerinden birine imza attı!

Peki, 7 turluk kusursuz yürüyüşten sonra Almanya maçında ne ters gitti, Sindarov ve Hamdamova'nın parlak oyunları takımlarımıza nasıl bir umut veriyor ve Olimpiyatın karar verici son üç turu öncesinde madalya şansımız nasıl değerlendiriliyor?

«İlk mağlubiyet, kızların zaferi ve İngiltere'nin yenilgisi»: 8. turun 5 ana noktası

Semerkant'taki 46. Olimpiyat'ın 8. turundan en önemli olaylar ve sonuçlar:

  • İlk mağlubiyet ve mola: 7 turluk mutlak galibiyet serisinden sonra Özbekistan ana takımı, Almanya'ya karşı 1,5 : 2,5'lik skorla kaybetti;

  • Javohir Sindarov'dan parlak bir master-class: 2. masada güçlü büyük usta Matthias Blübaum'u mağlup eden Sindarov, kişisel reytingini daha da yükselterek turnuvanın en güvenilir oyuncularından biri olmaya devam ediyor;

  • Afruza Hamdamova liderliğindeki kadınların zaferi: Kızlarımız Hollanda takımını 3:1 yenerek podyuma doğru önemli bir adım attı;

  • Özbekistan-2'den «İngiltere sürprizi»: Michael Adams gibi deneyimli devlere sahip İngiltere takımı, Humoyun Begmuratov'un galibiyeti sayesinde temsilcilerimiz tarafından mağlup edildi (2,5 : 1,5);

  • Madalya için rekabet zirvede: 8. turdan sonra liderlik mücadelesi daha da kızıştı ve kalan 3 tur şampiyonluğun kaderini belirleyecek.

Olimpiyattaki ilk mağlubiyet: Özbekistan 8. turda Almanya'ya kaybetti

Semerkant-2026: 8. turun tüm masalara göre detaylı sonuç kayıtları

Erkek ve kadın tüm takımlarımızın tam protokol verileri:

Erkek takımları maçları

Turnuva eşleşmesi

Masalar ve rakiplerin karşılaşması

Sonuç

Partinin genel önemi

Almanya – Özbekistan-1

(Final: 2,5 : 1,5)

Vincent Keymer — Nodirbek Abdusattorov

0,5 : 0,5

1. masada zorlu ve keskin büyük usta beraberliği

Javohir Sindarov — Matthias Blübaum

1 : 0

Sindarov'un konumsal saldırısı ve kusursuz zaferi

Fredrik Svane — Nodirbek Yakubboyev

1 : 0

Rakibin aktif oyunu ve taktiksel üstünlüğü

Shamsiddin Vohidov — Rasmus Svane

0 : 1

Zaman sıkışmasındaki gerilim ve puan kaybı

İngiltere – Özbekistan-2

(Final: 1,5 : 2,5)

Michael Adams — Jahongir Vahidov

0,5 : 0,5

Efsanevi Adams'a karşı sağlam savunma ve beraberlik

Abdimalik Adisalimov — Maroroa Gavain

0,5 : 0,5

Eşit pozisyonda önemli yarım puan

Luke McShane — Muhammadzohid Suyarov

0,5 : 0,5

Aktif mücadelede elde edilen beraberlik

Humoyun Begmuratov — Daniel Fernandez

1 : 0

Begmuratov'dan maçın kaderini belirleyen altın galibiyet!

Özbekistan-3 – İsviçre

(Final: 1 : 3)

Saidakbar Saydaliyev — Sebastian Bogner

0 : 1

Deneyimli İsviçreli liderin üstünlüğü

Bahrom Bahrillayev — Nico Georgiadis

0,5 : 0,5

2. masada güçlerin eşitliği

Almas Rahmatullayev — Li Min Peng

0 : 1

Rakibin karmaşık oyun sonundaki üstünlüğü

Fabian Bänziger — Muhammadali Abdurahmonov

0,5 : 0,5

Uzlaşmaz mücadelede savaşçı bir beraberlik

Kadın takımları maçları

Turnuva eşleşmesi

Masalar ve rakiplerin karşılaşması

Sonuç

Partinin genel önemi

Hollanda – Özbekistan-1

(Final: 1 : 3)

Eline Roebers — Afruza Hamdamova

0 : 1

1. masada Afruza'dan inanılmaz ustalıklı bir galibiyet!

Umida Omonova — Peng Zhaoqin

0 : 1

Deneyimli Çin asıllı Hollandalı emektarın başarısı

Machteld van Foreest — Nilufarxon Imomqo‘ziyeva

0 : 1

Imomqo‘ziyeva'nın kesin kombinasyonu ve net galibiyeti

Guldona Karimova — Anna-Maja Kazarian

1 : 0

Karimova'dan son noktayı koyan dirençli oyun

Küba – Özbekistan-2

(Final: 3 : 1)

Maritza Arribas — Nilufar Yakubbayeva

1 : 0

Kübalı liderin 1. masadaki galibiyeti

Marjona Malikova — Yerisbel Miranda

0,5 : 0,5

Sıkı direniş ve hak edilmiş beraberlik

Yaniet Marrero — Madinabonu Halilova

0,5 : 0,5

İstikrarlı savunma ve yarım puan

Asal Salimova — Ineymig Hernandez

0 : 1

Son masada Kübalıların puan alışı

Jamaika – Özbekistan (ek)

(Final: 1 : 3)

Adani Clarke — Zilola Aktamova

0 : 1

Aktamova'nın güvenli galibiyeti

Maftuna Bobomurodova — Rachel Miller

1 : 0

Bobomurodova'dan rakibi çaresiz bırakan saldırı

Kaia Gayle — Shohina Ahmedova

0 : 1

Ahmedova'nın rakibi üzerindeki tam üstünlüğü

Barchinoy Shokirjonova — Gabriela Watson

0 : 1

Jamaika temsilcisinin tek puanı

Olimpiyattaki ilk mağlubiyet: Özbekistan 8. turda Almanya'ya kaybettiOlimpiyattaki ilk mağlubiyet: Özbekistan 8. turda Almanya'ya kaybetti

Satranç ve turnuva analizi: Almanya mağlubiyetinden sonra durum nedir ve ileride ne bekliyor?

Uluslararası satranç analistleri ve büyük ustaların sonuçları:

  • «Bir mağlubiyet — trajedi değil»: Olimpiyat gibi 11 turluk zorlu bir maratonda en güçlü takımlar bile tökezleyebilir; 2022 Chennai Olimpiyatı'nda şampiyon olduğumuzda bile takımımız zorlu beraberlikler yaşamıştı; Almanya bugün genç ve çok güçlü bir nesle (Keymer, Svane kardeşler) sahip ve turnuvaya büyük bir hazırlıkla geldiler;

  • Javohir Sindarov'un şampiyonluk formu: Sindarov tüm turnuva boyunca en güvenilir oyunu sergileyen satranççı olmaya devam ediyor; Blübaum gibi ünlü bir savunmacıyı darmadağın etmesi, onun zihinsel ve taktiksel olarak kariyerinin zirvesinde olduğunu gösteriyor;

  • Afruza Hamdamova fenomeni: Kadın takımında Afruza'nın 1. masada güçlü Eline Roebers'i mağlup etmesi kızlarımızın takım ruhunu zirveye taşıdı; Hollanda gibi bir Avrupa devine karşı kazanılan 3:1'lik galibiyet, kadınlarımızın tarihte ilk kez Olimpiyat podyumuna çıkması için büyük bir fırsat yarattı;

  • Özbekistan-2 takımının gösterdiği cesaret: Michael Adams liderliğindeki İngiltere takımını yenmek, yedek kadromuzun ne kadar güçlü olduğunu ve ülkemizde iki eşit güçte Olimpiyat takımı oluştuğunu kanıtlıyor;

  • Son 3 tur — altın final: Şu anda erkek takımımız mağlubiyetten doğru dersleri çıkararak 9., 10. ve 11. turlarda tüm gücünü ortaya koymalıdır; İsviçre sisteminde ana rakiplerin birbirleriyle puan kaybetmesi, Özbekistan'a tekrar birinciliğe dönme şansı verecektir.

Semerkant'ta mücadele devam ediyor ve şampiyonluk savaşı artık gerçek zirvesine ulaştı!

Sizce Özbekistan erkek takımı, Almanya maçındaki beklenmedik mağlubiyetten sonra kalan 3 turda tüm rakiplerini yenerek Olimpiyat şampiyonluk kupasını koruyabilir mi? Kızlarımızın Hollanda karşısında aldığı 3:1'lik galibiyeti kişisel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Kişisel görüşlerinizi ve satranççılarımıza destek mesajlarınızı yorumlarda bırakın ve ülkemizdeki bu tarihi Olimpiyat analizini tüm satrançseverlerle paylaşın!

46. Dünya Satranç OlimpiyatıSemerkantJavohir SindarovAfruza HamdamovaSatranç
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Semerkant'taki 46. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda 3. Tur Sona Erdi: Maç DetaylarıSemerkant'taki 46. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda 3. Tur Sona Erdi: Maç Detayları18 Eylül 22:24İnanılmaz hamle: Sindarov 2. kez vezirini feda ederek FIDE uzmanlarını şoke ettiİnanılmaz hamle: Sindarov 2. kez vezirini feda ederek FIDE uzmanlarını şoke etti18 Eylül 14:10Olimpiyat ateşi Semerkant'a doğru yola çıktı: Anand, kutsal meşaleyi Sindarov'a devrettiOlimpiyat ateşi Semerkant'a doğru yola çıktı: Anand, kutsal meşaleyi Sindarov'a devretti15 Eylül 07:4946. Satranç Olimpiyatı 7. Tur Sonuçları: Özbekistan Milli Takımları İçin Tarihi Bir Gün46. Satranç Olimpiyatı 7. Tur Sonuçları: Özbekistan Milli Takımları İçin Tarihi Bir GünDün 22:59«Semerkant'ta tarihi 4:0 ve zafer»: Özbek büyükustalar Macaristan'ı darmadağın etti«Semerkant'ta tarihi 4:0 ve zafer»: Özbek büyükustalar Macaristan'ı darmadağın etti20 Eylül 22:49Nodirbek Abdusattorov'dan Semerkant'taki Satranç Olimpiyatı hakkında önemli açıklamaNodirbek Abdusattorov'dan Semerkant'taki Satranç Olimpiyatı hakkında önemli açıklama19 Eylül 20:01
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
Abdukodir Husanov Manchester City taraftarlarının alkışları eşliğinde sahadan ayrıldı
Abdukodir Husanov Manchester City taraftarlarının alkışları eşliğinde sahadan ayrıldı
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
Manchester derbisi öncesi City taraftarları arasında büyük tartışma: Husanov mu, Nunes mi?
Manchester derbisi öncesi City taraftarları arasında büyük tartışma: Husanov mu, Nunes mi?