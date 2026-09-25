Güney Kafkasya bölgesindeki jeopolitik ve enerji ayrışması, tarihinin en keskin ve geri dönülemez noktasına ulaştı. Ermenistan, ulusal çıkarlarını ve devlet egemenliğini korumak adına Rusya'nın ucuz gazından vazgeçmeye tamamen hazır olduğunu resmen açıkladı. Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri (ve Parlamento Başkanı) Alen Simonyan, Verelq adlı yayın organına verdiği demeçte, Erivan'ın bu konudaki kararlı tutumunu ilan etti.

Simonyan, hükümetin Moskova'dan olası kısıtlamalara ilişkin henüz doğrudan bir sinyal almamış olmasına rağmen, gaz tedariki için alternatif yollar aramak da dahil olmak üzere olayların her türlü gelişimine hazır olduğunu vurguladı. Daha önce Rus yetkililer, Ermenistan'ın Avrasya Ekonomik Birliği'nden (AEB) ayrılıp Avrupa Birliği'ne (AB) yönelmesi durumunda, 1000 metreküp için sağlanan 177,5 dolarlık imtiyazlı fiyatın iptal edileceğini ve gaz fiyatının 2-3 katına çıkarak piyasa değerine ulaşacağını açıkça hatırlatmıştı.

Bu baskıya yanıt olarak Simonyan sert bir çıkış yaptı: «Gazın fiyatı sadece para birimiyle değil, aynı zamanda siyasi bir bedelle de ölçülür. Başbakanımızın da belirttiği gibi, artık hiçbir zaman tek bir boru hattına, tek bir 'iğneye', tek bir kaprise ve baskı kuran tek bir 'düğmeye' bağımlı kalmayacağız ve buna izin vermeyeceğiz!». Aynı zamanda analistler, Donald Trump baskısı altında imzalanan barış anlaşmasından sonra bile Erivan için olumlu bir gelişme olmadığını; Bakü'nün anayasa değişikliği talep ettiğini, sınır belirleme çalışmalarının tamamlanmadığını ve mülteciler ile esirler meselesinin açık kaldığını hatırlatıyor.

Peki, Ermenistan 2-3 kat daha pahalı olan piyasa fiyatlarına nasıl dayanacak, Rus gazına karşı hangi alternatif transit yollar mevcut ve bu çıkış Erivan ile Moskova arasındaki ilişkileri tamamen koparacak mı?

«Tek boru hattının sonu, 177,5 dolarlık tehdit ve piyasa fiyatı»: Alen Simonyan'ın açıklamasının 5 ana noktası

Ermenistan Güvenlik Konseyi'nin ses getiren tutumundan en önemli gerçekler ve sonuçlar:

«Egemenlik ucuz gazdan üstündür»: Erivan, enerji indirimleri karşılığında dış politikası ve bağımsızlığı konusunda Moskova'ya taviz vermeyi kesin bir dille reddetti;

«Tek düğmeye bağımlılık sona erdi»: Ermenistan yönetimi, tek taraflı gaz tekeli ve siyasi şantaj araçlarından tamamen kurtulmayı hedefliyor;

Fiyatın 2-3 kat artma riski: AEB'den ayrılma ve AB entegrasyonu nedeniyle Rus gazının 1000 metreküp fiyatı 177,5 dolardan piyasa fiyatlarına yükselebilir;

Alternatif transit yolları: Erivan, diğer ülkelerden yakıt tedariki ve yeni transit koridorları konusunda müzakerelere hazır olduğunu belirtti;

Trump anlaşması sonrası baskı: ABD arabuluculuğunda barış anlaşması imzalanmasına rağmen, Bakü'nün baskısı ve bölgesel sorunlar çözümsüz kalmaya devam ediyor.

Enerji çatışması: Rusya'nın baskı araçları ve Ermenistan'ın yeni stratejisinin karşılaştırması

Güney Kafkasya'daki yeni jeopolitik ve ekonomik güç dengesinin analizi:

Göstergeler ve Kriterler Moskova'nın geleneksel pozisyonu (AEB aracı) Erivan'ın yeni stratejik pozisyonu (Alen Simonyan) Gaz fiyatı ve şartlar 1000 metreküp için 177,5 $ (AEB kapsamında imtiyaz) «Siyasi bedel ödemeyeceğiz»: Piyasa fiyatına da hazırlık Entegrasyon talepleri AEB ve KGAÖ bünyesinde tam kalıcılık Avrupa Birliği'ne (AB) giden yol ve bağımsız dış politika Enerji bağımlılığı Tekel boru hattı («Gazprom Ermenistan») «Tek boru ve tek düğme» sarmalından tam çıkış Alternatif kaynaklar Alternatif seçeneklerin olmadığı varsayımı İran rotası, sıvılaştırılmış gaz ve yeni transitler Barış ve güvenlik Rusya'nın garantörlüğü ve askeri üslerin rolü Trump anlaşması sorunları fonunda çok vektörlü savunma

Jeopolitik ve enerji ekspertizi: Ermenistan Rus gazı olmadan yaşayabilir mi?

Güney Kafkasya uzmanları, uluslararası enerji analistleri ve ekonomistlerin sonuçları:

«Ekonomik şok» riski: Ermenistan iç pazarı, sanayisi ve ısıtma sistemi yıllardır Rusya'dan gelen 177,5 dolarlık ucuz gaza alışkın; fiyatın 2-3 kat artması (400-500 dolara kadar) enflasyonu hızlandırabilir ve hane halkı faturalarını ağırlaştırabilir; ancak hükümet bunu ulusal güvenlik için ödenmesi gereken bir «bedel» olarak görüyor;

İran ve Azerbaycan faktörü: Erivan için tek yakın alternatif İran gazıdır («gaz karşılığı elektrik» şeması); ayrıca Azerbaycan ile ilişkiler normalleşirse Hazar gazı transiti teorik olarak tartışılabilir, ancak mevcut siyasi gerilim bunu yakın gelecekte imkansız kılıyor;

AB mali yardım paketi: Ermenistan'ın AB'ye yönelimi boşuna değil; Brüksel ve Batılı fonlar, Erivan'a enerji bağımlılığından kurtulması, yeşil enerjiyi geliştirmesi ve gaz fiyat artışının etkilerini yumuşatması için mali sübvansiyonlar sağlayabilir;

«Trump anlaşması» sonrası hayal kırıklığı: Trump baskısıyla imzalanan anlaşma Ermenistan'a beklenen güvenliği sağlamadı; Bakü, Anayasa değişikliği talep ederek baskıyı sürdürüyor; bu durum Paşinyan hükümetini askeri ve ekonomik açıdan tamamen farklı müttefikler aramaya zorluyor.

Ermenistan yönetiminin gaz şantajına karşı sergilediği bu kararlı tutum, Güney Kafkasya'nın Moskova'nın etki alanından hızla çıktığını kanıtlayan tarihi bir dönüm noktasıdır.

Sizce Ermenistan, Rusya'nın ucuz gazından vazgeçip 2-3 kat daha pahalı bir fiyata bağımsız bir enerji yolunu seçmeye hazır mı, yoksa bu Erivan'ın siyasi bir pazarlık taktiği mi? Bakü'nün durmak bilmeyen baskısını ve Trump arabuluculuğundaki barış anlaşmasının sonuçsuz kalmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Güney Kafkasya'daki bu keskin jeopolitik çatışma analizini tüm meslektaşlarınızla paylaşın!