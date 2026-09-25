Motorola Signature 27 amiral gemisi GrapheneOS desteği alıyor

·3·Teknoloji
Motorola Signature 27 amiral gemisi GrapheneOS desteği alıyor

Motorola'nın yakında tanıtılması beklenen Signature 27 amiral gemisi akıllı telefonu, mobil teknoloji pazarında büyük yankı uyandırıyor. IXBT.com'a göre, bu cihazın Google Pixel ailesi dışında resmi olarak GrapheneOS güvenlik sistemini destekleyen ilk akıllı telefon olacağı doğrulandı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bilindiği üzere, güvenliğe odaklanan Android forklarından biri olan GrapheneOS projesi geliştiricileri, Motorola ile iş birliği yapacaklarını bu yılın mart ayında duyurmuşlardı. Ancak o dönemde iş birliğinin hangi cihaza odaklanacağı gizli tutuluyordu. Şimdi ise bu statünün tam olarak yeni Motorola Signature 27 amiral gemisine nasip olacağı netleşti.

Güvenlik konusunda yeni standartlar

Şimdiye kadar GrapheneOS sadece Google Pixel akıllı telefonlarını, özellikle Pixel 6'dan Pixel 10 modellerine kadar olanları ve bütçe dostu “a” serisi cihazları destekliyordu. Bunun temel nedeni, geliştiricilerin donanım düzeyindeki güvenlik mekanizmalarına koydukları çok katı gereksinimlerdir.

Özellikle, bellekteki hataları zamanında tespit eden ve güvenlik açıklarından yararlanma riskini önemli ölçüde azaltan Memory Tagging Extension (MTE) teknolojisi, temel gereksinimlerden biri olarak kabul ediliyor. İşte bu nedenle, yeni cihazların güvenlik sistemiyle uyumluluğu sadece CPU'ya değil, donanım tarafındaki güvenlik fonksiyonlarının nasıl uygulandığına da doğrudan bağlıdır.

Teknik imkanlar ve yeni olanaklar

İlginç olan şu ki, gelecekte çıkması beklenen Google Pixel 11'deki Tensor G6 çipleri MTE teknolojisini teknik olarak desteklese de, bu özellik donanım düzeyinde devre dışı bırakılmış durumda. Bu nedenle, yeni Pixel akıllı telefonlarının gelecekteki resmi desteği şimdilik soru işareti olarak kalıyor. Yeni Motorola Signature 27 ise MTE teknolojisini tam anlamıyla destekleyen modern Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemcisine dayanmasıyla GrapheneOS gereksinimlerini tam olarak karşılıyor.

Akıllı telefon henüz tam olarak tanıtılmamış olsa da, bazı gelişmiş özellikleri hakkında bilgiler mevcut. Özellikle cihaz, büyük Sony Lytia 910 sensörüne sahip 50 megapiksel ana kamera, 200 megapiksel periskopik telefoto lens ve Bang & Olufsen yüksek kaliteli akustik sistemi ile donatılacak. Ayrıca üretici, bu model için tam 7 yıl boyunca düzenli yazılım güncellemeleri sunulacağını vaat ediyor.

Standart Android'den farklı olarak

GrapheneOS, standart Android sisteminden gelişmiş güvenlik mekanizmaları ve Google hizmetlerinin sıkı bir şekilde izole edilmesiyle kökten ayrılıyor. Kullanıcı isterse Google Play hizmetlerini de yükleyebilir, ancak tüm bileşenleri sistem ayrıcalıkları olmaksızın özel izole edilmiş bir ortamda çalışır.

Uzmanlar, gelecekte Motorola markasının diğer akıllı telefonlarının da GrapheneOS desteğine sahip olmasının beklendiğini belirtiyor. Ancak proje yazarları şimdilik diğer kesin modellerin isimlerini açıklamıyor.

MotorolaGrapheneOSAkıllı TelefonlarTeknolojilerGüvenlik
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Motorola 200 megapiksel kameralı yeni amiral gemisini tanıtıyorMotorola 200 megapiksel kameralı yeni amiral gemisini tanıtıyor20 Eylül 13:24Motorola Signature 27 tanıtıldı: Snapdragon 8 Elite ve Bang & Olufsen ses kalitesiMotorola Signature 27 tanıtıldı: Snapdragon 8 Elite ve Bang & Olufsen ses kalitesi23 Eylül 10:50Motorola geniş formatlı katlanabilir akıllı telefon çıkarmaya hazırlanıyorMotorola geniş formatlı katlanabilir akıllı telefon çıkarmaya hazırlanıyor5 Eylül 22:24ABD'de akıllı telefondaki verileri özel bir parola ile silen kişi yargılanıyorABD'de akıllı telefondaki verileri özel bir parola ile silen kişi yargılanıyor24 Temmuz 22:59Motorola yeni Signature 27 amiral gemisi akıllı telefonunu tanıttıMotorola yeni Signature 27 amiral gemisi akıllı telefonunu tanıttı23 Eylül 06:21Xiaomi 18 Pro ve Galaxy S26 Ultra ekran gizliliği karşılaştırıldıXiaomi 18 Pro ve Galaxy S26 Ultra ekran gizliliği karşılaştırıldıDün 16:22
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Dünyadaki oksijenin ne zaman tükeneceği hesaplandı
Dünyadaki oksijenin ne zaman tükeneceği hesaplandı
iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları belli oldu
iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları belli oldu
Bir ay boyunca yıkanması gerekmeyen tişört: İçeriğinde altın var (video)
Bir ay boyunca yıkanması gerekmeyen tişört: İçeriğinde altın var (video)
Çin balık görünümlü robot geliştirdi: Sualtında yeni bir dönem başlayabilir (video)
Çin balık görünümlü robot geliştirdi: Sualtında yeni bir dönem başlayabilir (video)
Özbekistan ilk "kamikaze" İHA'sını tanıttı: Askeri fuarda büyük yankı
Özbekistan ilk "kamikaze" İHA'sını tanıttı: Askeri fuarda büyük yankı
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu
iPhone 18 Pro Max ve Galaxy S26 Ultra dayanıklılık testinden geçti
iPhone 18 Pro Max ve Galaxy S26 Ultra dayanıklılık testinden geçti