Motorola Signature 27 amiral gemisi GrapheneOS desteği alıyor

Motorola'nın yakında tanıtılması beklenen Signature 27 amiral gemisi akıllı telefonu, mobil teknoloji pazarında büyük yankı uyandırıyor. IXBT.com'a göre, bu cihazın Google Pixel ailesi dışında resmi olarak GrapheneOS güvenlik sistemini destekleyen ilk akıllı telefon olacağı doğrulandı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bilindiği üzere, güvenliğe odaklanan Android forklarından biri olan GrapheneOS projesi geliştiricileri, Motorola ile iş birliği yapacaklarını bu yılın mart ayında duyurmuşlardı. Ancak o dönemde iş birliğinin hangi cihaza odaklanacağı gizli tutuluyordu. Şimdi ise bu statünün tam olarak yeni Motorola Signature 27 amiral gemisine nasip olacağı netleşti.

Güvenlik konusunda yeni standartlar

Şimdiye kadar GrapheneOS sadece Google Pixel akıllı telefonlarını, özellikle Pixel 6'dan Pixel 10 modellerine kadar olanları ve bütçe dostu “a” serisi cihazları destekliyordu. Bunun temel nedeni, geliştiricilerin donanım düzeyindeki güvenlik mekanizmalarına koydukları çok katı gereksinimlerdir.

Özellikle, bellekteki hataları zamanında tespit eden ve güvenlik açıklarından yararlanma riskini önemli ölçüde azaltan Memory Tagging Extension (MTE) teknolojisi, temel gereksinimlerden biri olarak kabul ediliyor. İşte bu nedenle, yeni cihazların güvenlik sistemiyle uyumluluğu sadece CPU'ya değil, donanım tarafındaki güvenlik fonksiyonlarının nasıl uygulandığına da doğrudan bağlıdır.

Teknik imkanlar ve yeni olanaklar

İlginç olan şu ki, gelecekte çıkması beklenen Google Pixel 11'deki Tensor G6 çipleri MTE teknolojisini teknik olarak desteklese de, bu özellik donanım düzeyinde devre dışı bırakılmış durumda. Bu nedenle, yeni Pixel akıllı telefonlarının gelecekteki resmi desteği şimdilik soru işareti olarak kalıyor. Yeni Motorola Signature 27 ise MTE teknolojisini tam anlamıyla destekleyen modern Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemcisine dayanmasıyla GrapheneOS gereksinimlerini tam olarak karşılıyor.

Akıllı telefon henüz tam olarak tanıtılmamış olsa da, bazı gelişmiş özellikleri hakkında bilgiler mevcut. Özellikle cihaz, büyük Sony Lytia 910 sensörüne sahip 50 megapiksel ana kamera, 200 megapiksel periskopik telefoto lens ve Bang & Olufsen yüksek kaliteli akustik sistemi ile donatılacak. Ayrıca üretici, bu model için tam 7 yıl boyunca düzenli yazılım güncellemeleri sunulacağını vaat ediyor.

Standart Android'den farklı olarak

GrapheneOS, standart Android sisteminden gelişmiş güvenlik mekanizmaları ve Google hizmetlerinin sıkı bir şekilde izole edilmesiyle kökten ayrılıyor. Kullanıcı isterse Google Play hizmetlerini de yükleyebilir, ancak tüm bileşenleri sistem ayrıcalıkları olmaksızın özel izole edilmiş bir ortamda çalışır.

Uzmanlar, gelecekte Motorola markasının diğer akıllı telefonlarının da GrapheneOS desteğine sahip olmasının beklendiğini belirtiyor. Ancak proje yazarları şimdilik diğer kesin modellerin isimlerini açıklamıyor.