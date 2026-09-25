Lionel Messi Arjantin milli takım kariyerini noktalıyor

Arjantin milli takımı teknik direktörü Lionel Scaloni, efsanevi forvet Lionel Messi'nin milli takımdaki son maçının tarihini resmen doğruladı. Goal.com'un haberine göre, 39 yaşındaki futbolcu, ekim ayında oynanacak hazırlık maçının ardından tarihi uluslararası kariyerini noktalayacak. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Edinilen bilgilere göre Lionel Messi, milli formayla son maçına bu yıl 6 Ekim'de Benin milli takımına karşı çıkacak. Buenos Aires'teki ünlü Monumental Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı bu karşılaşma, Arjantinli taraftarlara kaptanlarını layıkıyla uğurlama fırsatı verecek.

Hatırlatmak gerekirse, yıldız forvet geçtiğimiz ağustos ayında uluslararası futbol kariyerini noktalayacağını açıklamıştı. Bu veda maçının sadece futbolcu için değil, tüm Arjantin halkı için de oldukça duygusal ve unutulmaz bir olay olması bekleniyor.

Veda maçı ve önemi

Teknik direktör Lionel Scaloni, basın toplantısında bu veda maçını tam da bu uluslararası ara dönemde organize etmek için bizzat çaba gösterdiğini itiraf etti. Scaloni'ye göre, kendisi de saha kenarında durarak bu tarihi ana tanıklık etmek istedi.

Scaloni röportajında şunları söyledi: «Böylesine bir seviyedeki futbolcunun saygıyı hak ettiğini düşünüyorum. Gelecekte durumun ne olacağını bilmediğim için, bu maçta yer alması adına tüm çabayı gösterdik. Şu an herkesin sevgisini hissetmesi ve hak ettiği saygıyı görmesi için en doğru zaman». Inter Miami forveti, uluslararası kariyeri boyunca Arjantin milli takımının tüm zamanların en golcü oyuncusu olmaya devam ediyor. Milli formayla 125 gol atmayı başardı ve bu sayı ekim ayındaki maçta daha da artabilir.

Ayrıca Lionel Messi, altıncı Dünya Kupası'nda harika bir performans sergileyerek sekiz maçta sekiz gol kaydetmişti. Lionel Scaloni, böylesine bir seviyedeki futbolcuyla çalışmanın kendisi için büyük bir onur ve hayal olduğunu özellikle vurguladı.

«Onu yönetmek benim için en üst düzey deneyimdi. Futbol tarihinde onun gibisi bir daha gelmeyecek. Onu sadece sahadaki hareketleriyle değil, saha dışındaki insani özellikleriyle de herkesten ayırdığımızı biliyoruz. Gelin, bu anların tadını çıkaralım», diyerek sözlerini noktaladı teknik direktör.