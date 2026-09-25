Pezeshkian'dan ABD'ye acil teklif: BM'de nükleer tartışma ve Beyaz Saray'ın yanıtı

New York'ta düzenlenen BM Genel Kurulu'nun Yüksek Düzeyli Haftası kapsamında, Orta Doğu'daki gerilim ve nükleer güvenlik üzerine sansasyonel diplomatik açıklamalar yapıldı. İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Fox News kanalına verdiği özel röportajda, Tahran'ın Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması (NPT) çerçevesinde yüzde 60'a kadar zenginleştirilmiş uranyum stoklarından tamamen vazgeçmeye hazır olduğunu resmen açıkladı. «Evet. Uluslararası hukuk normları çerçevesinde ve Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması temelinde, uluslararası standartların gerektirdiği tüm şartlara kesinlikle uyuyoruz», — diye vurguladı İran lideri.

Aynı zamanda, NBC News tarafından aktarılan habere göre, Pezeşkiyan ABD yönetimini Kasım 2026'da yapılacak ara seçimlere kadar iki ülke arasındaki mutabakat zaptına geri dönmeye açıkça çağırdı. Ancak Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelli buna cevaben Başkan Donald Trump ’ın «İran gibi tehlikeli bir devletin asla nükleer silaha sahip olmamasını sağlama» konusunda kararlı olduğunu belirtti. Buna karşılık Trump, BM kürsüsünden yaptığı açıklamada, gerçek bir anlaşmanın ancak Kasım seçimlerinden sonra yapılabileceğini, çünkü Tahran'ın Beyaz Saray'daki siyasi güç dengesinin nasıl değişeceğini beklediğini öngördü.

Peki, 18 Haziran'daki kısa süreli ateşkesin ardından iptal edilen mutabakat yeniden tesis edilecek mi, İran'ın yüzde 60 zenginleştirilmiş uranyumdan vazgeçme vaadi ABD yaptırımlarını kaldırmak için yeterli mi ve 3 Kasım seçimlerinin sonucu Orta Doğu'da savaşın mı yoksa barışın mı kaderini belirleyecek?

«%60 uranyumdan vazgeçme, Kasım öncesi teklif ve Trump'ın seçim planı»: Diplomatik çatışmanın 5 ana noktası

BM ve Washington diyaloğu çerçevesinde ortaya çıkan en önemli gerçekler ve açıklamalar:

Yüzde 60 uranyum stoklarından vazgeçme: Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, NPT antlaşması normları temelinde yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyumdan vazgeçmeye hazır olduğunu doğruladı;

Kasım seçimlerine kadar ateşkese dönüş çağrısı: Tahran, ABD'nin 3 Kasım'daki ara seçim günü gelmeden önce mutabakat zaptını yenileme niyetinde;

Beyaz Saray ve Trump'ın uzlaşmaz retoriği: Başkan Trump, İran'ın asla nükleer başlık üretemeyeceğini belirterek, anlaşmanın ancak seçimden sonra olacağını vurguladı;

18 Haziran mutabakatının akıbeti: Yaz aylarında imzalanan ve Hürmüz Boğazı'nı açan belge, Temmuz ayında saldırıların yeniden başlamasıyla fiilen geçersiz kalmıştı;

WSJ analizi ve stratejik pazarlık: Tahran, ABD'deki ara seçim baskısından yararlanarak Trump yönetiminden kendi çıkarları için maksimum faydalı şartları koparmayı hedefliyor.

ABD ve İran arasındaki nükleer ve diplomatik pozisyonların karşılaştırması

Tarafların BM kürsüsü ve medya aracılığıyla ilettiği taleplerin analizi:

Kriterler ve yönelimler Tahran'ın pozisyonu (Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan) Washington'ın pozisyonu (Başkan Donald Trump ve Beyaz Saray) Yüzde 60 uranyum meselesi NPT antlaşması çerçevesinde tamamen vazgeçmeye hazır Denetimsiz güven olmaz: nükleer silaha giden yolu tamamen kapatmak Anlaşmaya dönüş süresi «Kasım'daki ara seçimlere kadar acilen» «Ancak seçimden sonra»: şimdi anlaşma yapmanın mantığı yok 18 Haziran mutabakatının kaderi Yeniden tesis edilmesini ve askeri kısıtlamaların kaldırılmasını istiyor Temmuz ayında anlaşmanın bozulduğunu ve ateşkesin sona erdiğini ilan etmiş Hürmüz ve abluka meselesi Deniz trafiğinin tamamen serbest bırakılmasından yana İran'ın eylemlerine göre askeri denetimi güçlendirmek Seçim faktörünü kullanmak Trump'a seçim öncesi baskı yapmak ve tavize zorlamak Seçimi kazanıp güç pozisyonundan müzakere yürütmek

Uluslararası ve nükleer güvenlik uzmanlığı: Neden %60 uranyum ve Kasım ayı bu kadar belirleyici?

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) gözlemcileri ve jeopolitik uzmanlarının sonuçları:

«%60 uranyum» — eşik noktası: Yüzde 60'a kadar zenginleştirilmiş uranyum, teknik olarak nükleer silah üretimi için gereken yüzde 90 seviyesine ulaşmak için çok az zaman gerektirir; Pezeşkiyan'ın tam da bu stoklardan vazgeçmeye hazır olduğunu bildirmesi, Batı yaptırımlarını hafifletmek ve diplomatik kapıları açmak için atılan en büyük kozdur;

Neden Pezeşkiyan Kasım'a kadar yetişmek istiyor? ABD'de 3 Kasım'da Kongre ara seçimleri yapılacak; Eğer Trump'ın partisi seçimde mutlak üstünlük sağlarsa, Tahran'a çok daha sert şartlar koyacaktır; Bu yüzden İran yönetimi, Trump'ın seçim kampanyasında dış politika başarısına ihtiyaç duyduğu bir dönemde anlaşma yapmaya acele ediyor;

Trump'ın karşı taktiği: Donald Trump ise durumu ağırdan alarak, «İranlılar seçim sonuçlarını bekliyor, ben seçimden sonra güçlü bir konumla onlarla anlaşma yapacağım» diyor; bu, ABD başkanının müzakere masasında maksimum düzeyde üstünlüğü koruma yöntemidir;

Hürmüz Boğazı ve küresel petrol piyasası riski: 18 Haziran mutabakatının bozulması, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiği güvenliğini yeniden soru işareti haline getirmişti; taraflar Kasım'a kadar veya sonrasında bir konsensüse varamazsa, bölgede yeni bir füze ve drone saldırıları dalgası başlayabilir.

New York'taki bu siyasi diyaloglar, ABD ve İran arasındaki nükleer krizin en kritik aşamaya girdiğini ve Kasım ayının sadece Amerika için değil, tüm dünya güvenliği için bir sınav olacağını gösteriyor.

Sizce Donald Trump, 3 Kasım seçimlerine kadar İran ile yeni bir nükleer anlaşma yapmaya razı olacak mı, yoksa Tahran'ı daha sert yaptırımlarla sıkıştırma yolunu mu seçecek? Mesud Pezeşkiyan'ın yüzde 60 zenginleştirilmiş uranyumdan vazgeçme teklifini ve Orta Doğu'daki barış beklentilerini şahsen nasıl değerlendiriyorsunuz? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve küresel güvenliğin en önemli konusunun ele alındığı bu özel makaleyi tüm sevdiklerinizle paylaşın!