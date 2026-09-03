Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 3 Eylül'de düzenlenen brifingde, ülkenin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım sürecini başlatma yasasından vazgeçme niyetinde olmadığını resmen açıkladı. Hükümet başkanı, bu belgenin kabul edilmesini Erivan için tarihi ve doğru bir stratejik adım olarak nitelendirdi ve devam eden entegrasyon sürecini olumlu değerlendirdi.

«Gidecek başka yolumuzun olmadığına dair söylemler bitti»: Paşinyan'ın temel açıklamaları

Basın toplantısında Başbakan, ülkenin dış politika vektörüne yönelik eleştirilere değinerek kararlı tutumunu dile getirdi:

Stratejik olarak doğru seçim: «Bu yasanın kabul edilmesi doğru bir adımdı. Şu anda yaşanan tüm süreçleri olumlu değerlendiriyorum», dedi Paşinyan;

Şüphecilere yanıt: Hükümet başkanına göre, belge kabul edilmeden önce çeşitli siyasi çevrelerde «Ermenistan'ın gidecek başka yolu yok» gibi iddialar çokça dile getiriliyordu, ancak bugün itibarıyla bu tür görüşlere tamamen son verildi;

İki örgütü uyumlulaştırma niyeti: Nikol Paşinyan, Ermenistan'ın Rusya liderliğindeki Avrasya Ekonomik Birliği'nden (AEB) çıkmayı planlamadığını, aksine bu yapıdaki üyeliği Avrupa Birliği ile derin entegrasyonla birlikte sürdürmeyi umduğunu açıkladı.

2025 yılındaki tarihi karar ve «çift yönlü entegrasyon» soruları

Hatırlatmak gerekirse, Ermenistan parlamentosu ülkenin Avrupa Birliği'ne katılım sürecini başlatma yasasını 26 Mart 2025 tarihinde resmen kabul etmişti. Söz konusu belge, Güney Kafkasya'daki güç dengesini değiştirmeye yönelik ciddi bir adım olarak değerlendiriliyor.

Buna rağmen, Moskova ile yakın ticari, ekonomik ve enerji bağları olan Erivan'ın hem Brüksel hem de Moskova ile aynı anda müttefik olma çabası, uluslararası analistler arasında karmaşık bir jeopolitik mesele olarak tartışılıyor.

Sizce Ermenistan, AEB üyesi olarak aynı anda Avrupa Birliği ile tam entegre olabilir mi? Brüksel ve Moskova, Erivan'ın bu karmaşık «iki sandalyeye oturma» stratejisine nasıl tepki verecek? Yorumlarınızı bekliyoruz!