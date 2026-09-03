Paşinyan, Ermenistan'ın Avrupa Birliği'ne katılım süreci hakkında neler söyledi?

·1·Dünya
Paşinyan, Ermenistan'ın Avrupa Birliği'ne katılım süreci hakkında neler söyledi?

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 3 Eylül'de düzenlenen brifingde, ülkenin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım sürecini başlatma yasasından vazgeçme niyetinde olmadığını resmen açıkladı. Hükümet başkanı, bu belgenin kabul edilmesini Erivan için tarihi ve doğru bir stratejik adım olarak nitelendirdi ve devam eden entegrasyon sürecini olumlu değerlendirdi.

«Gidecek başka yolumuzun olmadığına dair söylemler bitti»: Paşinyan'ın temel açıklamaları

Basın toplantısında Başbakan, ülkenin dış politika vektörüne yönelik eleştirilere değinerek kararlı tutumunu dile getirdi:

  • Stratejik olarak doğru seçim: «Bu yasanın kabul edilmesi doğru bir adımdı. Şu anda yaşanan tüm süreçleri olumlu değerlendiriyorum», dedi Paşinyan;

  • Şüphecilere yanıt: Hükümet başkanına göre, belge kabul edilmeden önce çeşitli siyasi çevrelerde «Ermenistan'ın gidecek başka yolu yok» gibi iddialar çokça dile getiriliyordu, ancak bugün itibarıyla bu tür görüşlere tamamen son verildi;

  • İki örgütü uyumlulaştırma niyeti: Nikol Paşinyan, Ermenistan'ın Rusya liderliğindeki Avrasya Ekonomik Birliği'nden (AEB) çıkmayı planlamadığını, aksine bu yapıdaki üyeliği Avrupa Birliği ile derin entegrasyonla birlikte sürdürmeyi umduğunu açıkladı.

2025 yılındaki tarihi karar ve «çift yönlü entegrasyon» soruları

Hatırlatmak gerekirse, Ermenistan parlamentosu ülkenin Avrupa Birliği'ne katılım sürecini başlatma yasasını 26 Mart 2025 tarihinde resmen kabul etmişti. Söz konusu belge, Güney Kafkasya'daki güç dengesini değiştirmeye yönelik ciddi bir adım olarak değerlendiriliyor.

Buna rağmen, Moskova ile yakın ticari, ekonomik ve enerji bağları olan Erivan'ın hem Brüksel hem de Moskova ile aynı anda müttefik olma çabası, uluslararası analistler arasında karmaşık bir jeopolitik mesele olarak tartışılıyor.

Sizce Ermenistan, AEB üyesi olarak aynı anda Avrupa Birliği ile tam entegre olabilir mi? Brüksel ve Moskova, Erivan'ın bu karmaşık «iki sandalyeye oturma» stratejisine nasıl tepki verecek? Yorumlarınızı bekliyoruz!

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

724 bin dolarlık köprü açılış töreni sırasında neredeyse çöküyordu724 bin dolarlık köprü açılış töreni sırasında neredeyse çöküyorduBugün, 20:07Grönland'da bir yılda 173 milyar ton buz eridiGrönland'da bir yılda 173 milyar ton buz eridiBugün, 19:20SBU ve GUR Personeli Arasında Kanlı Çatışma: RDK Komutanının Gizemli KaçırılmasıSBU ve GUR Personeli Arasında Kanlı Çatışma: RDK Komutanının Gizemli KaçırılmasıBugün, 17:51Endonezya'da devletin dağıttığı ücretsiz yemekten yaklaşık 800 kişi zehirlendiEndonezya'da devletin dağıttığı ücretsiz yemekten yaklaşık 800 kişi zehirlendiBugün, 15:24Estonya'da ombudsmanlık görevini yürüten hukukçu cumhurbaşkanı olduEstonya'da ombudsmanlık görevini yürüten hukukçu cumhurbaşkanı olduBugün, 15:09Messi'nin annesi oğlunun ayrılığına tepki gösterdi: “Hâlâ ağlıyorum”Messi'nin annesi oğlunun ayrılığına tepki gösterdi: “Hâlâ ağlıyorum”Bugün, 14:58
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Glasgow'da Gökyüzünde Beliren Dev Ejderha Herkesi Hayrete Düşürdü
Glasgow'da Gökyüzünde Beliren Dev Ejderha Herkesi Hayrete Düşürdü
Ronaldo'nun «düğünü» Madeira'yı salladı: hayranlar yanıldı
Ronaldo'nun «düğünü» Madeira'yı salladı: hayranlar yanıldı
Ronaldo’nun yüzyılın düğünü: Törenin yapılacağı yer ve detaylar
Ronaldo’nun yüzyılın düğünü: Törenin yapılacağı yer ve detaylar
Elektrik direğine tırmanan dev yılan elektrik çarpması sonucu öldü
Elektrik direğine tırmanan dev yılan elektrik çarpması sonucu öldü
Çamura Bulanan Köy Çocuklarının Neşeli Oyunu Sosyal Medyayı Salladı
Çamura Bulanan Köy Çocuklarının Neşeli Oyunu Sosyal Medyayı Salladı
Dünya Kusursuz Bir Küre Değil: NASA Dünya’nın Gerçek Şeklini Ortaya Koydu
Dünya Kusursuz Bir Küre Değil: NASA Dünya’nın Gerçek Şeklini Ortaya Koydu
2,71 metrelik saç: Boyundan daha uzun saçlarıyla tanınan kadın yeniden gündemde
2,71 metrelik saç: Boyundan daha uzun saçlarıyla tanınan kadın yeniden gündemde