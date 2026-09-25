24 Eylül sabahı Almatı şehri sakinleri ve Kazakistan Milli Üniversitesi (KazNU) öğrencilerini ciddi şekilde endişelendiren beklenmedik bir olay yaşandı. Kazakistan'ınen prestijli Tengrinews haber kaynağının aktardığı bilgilere göre, şehirdeki ünlü Ömirbek Joldasbekov Öğrenci Sarayı'nın çatısında beton parçaları ve devrilmiş metal konstrüksiyonların görülmesi üzerine sosyal medyada "bina çatısı kendiliğinden çöktü" şeklinde endişeli haberler yayıldı. Duruma açıklık getirmek amacıyla üniversite basın servisi acil bir resmi açıklama yaparak binanın "aniden çöktüğü" yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti.

Yapılan açıklamaya göre, 23 Eylül 2026 gecesi söz konusu binada kapsamlı bir restorasyon programı çerçevesinde çatının planlı olarak söküm (yıkım) işlemleri gerçekleştirildi. Öğrencilerin ve öğretim üyelerinin güvenliğini sağlamak ve gündüz eğitim sürecini aksatmamak amacıyla tüm ağır mühendislik çalışmaları özel olarak gece saatlerinde organize edilmiş olup, yüklenici firma tüm güvenlik önlemlerine tam olarak uymuş ve herhangi bir yaralanma yaşanmamıştır. 1985–1998 yılları arasında inşa edilen bu büyük kültürel yapı, yaklaşık 30 yıl boyunca hiç kapsamlı bir tadilattan geçirilmemişti. Akredite bağımsız bir kuruluş tarafından yapılan teknik inceleme ise binanın taşıyıcı kolonlarında korozyon, beton kirişlerin eksikliği, bağlantı noktalarındaki hasarlar ve çatı konstrüksiyonlarının tehlikeli derecede deforme olduğunu ortaya koydu.

Peki, 30 yıllık bina nasıl felaketin eşiğine geldi, gece yapılan yıkım kamuoyunda neden panik yarattı ve yenilenen Öğrenci Sarayı nasıl bir görünüme kavuşacak?

«Gece yıkımı, 30 yıllık çürüme ve KazNU açıklaması»: Almatı'daki olayın 5 ana noktası

Kazakistan Milli Üniversitesi'ndeki durumla ilgili en önemli gerçekler:

«Ani çöküş» değil, planlı çalışma: Üniversite yönetimi, çatının aniden çöktüğü yönündeki söylentileri reddederek bunun planlı bir yıkım olduğunu bildirdi;

23 Eylül gecesi güvenlik önlemleri: Eğitim sürecini ve öğrenci hareketliliğini aksatmamak için çatı yıkımı özel gece saatlerinde gerçekleştirildi;

Yaralanan yok: Yüklenici firma iş güvenliği kurallarına sıkı sıkıya bağlı kaldı ve herhangi bir yaralanma kaydedilmedi;

30 yıl tadilat görmeyen yapı: 1985–1998 yıllarında inşa edilen bu görkemli saray, geçen otuz yıl içinde kapsamlı bir restorasyondan geçirilmedi;

Ekspertizin ağır sonucu: İncelemeler, kolonlardaki derin korozyonu, deformasyonu ve beton kirişlerin tehlikeli durumunu tespit ederek acil restorasyon talep etti.

Öğrenci Sarayı yapısı: Sosyal medyadaki söylentiler ve resmi gerçek durumun karşılaştırması

Almatı'daki olay üzerine oluşan panik ve gerçeklerin karşılaştırmalı analizi:

Kriterler ve göstergeler Sosyal medyadaki ilk endişeler Üniversite ve ekspertizin resmi sonucu Olayın doğası «Bina çatısı eskidi ve kendiliğinden çöktü» Kapsamlı restorasyon kapsamında planlı yıkım Gerçekleşme zamanı 24 Eylül sabahı panik yaratan görüntüler yayıldı 23 Eylül'ü 24 Eylül'e bağlayan gece, özel olarak seçilen zaman Güvenlik ve yaralanmalar Öğrencilerin ve çevredeki insanların hayatına yönelik tehdit şüphesi Tamamen korunan bölge, yaralanan hiç kimse yok Binanın inşaat tarihi 1985–1998 yıllarında hizmete açıldı Yaklaşık 30 yıl boyunca kapsamlı tadilat görmeyen bina Teknik durum ve ekspertiz Basit bir eskime olarak görüldü Kolon korozyonu, bağlantı bozulmaları ve çatı kayması Sonraki plan ve amaç Bina faaliyetinin durma tehlikesi Modern, sismik dayanıklı ve güvenli bir komplekse dönüştürmek

Mühendislik ve güvenlik ekspertizi: Çatıyı yıkmak neden ertelenemez bir önlemdi?

İnşaat mühendisleri, sismologlar ve teknik denetçilerin sonuçları:

«Gizli tehlike» — 30 yıllık metal yorgunluğu: Öğrenci Sarayı binlerce gencin, konserlerin ve büyük etkinliklerin düzenlendiği bir mekandır; ekspertizin tespit ettiği korozyon ve kiriş deformasyonları, büyük toplantılar sırasında gerçek bir toplu faciaya yol açabilirdi; sorunu önceden fark edip çatıyı temelden yenilemeye başlamak doğru ve sorumlu bir önleyici adımdı;

Neden gece vakti seçildi? Gündüz KazNU kampüsünde on binlerce öğrenci, araç ve yaya trafiği mevcuttur; metal ve beton konstrüksiyonların sökülmesi işlerinin ağır iş makineleri yardımıyla tam olarak gece, çevre güvenliği alınmış şekilde yapılması mühendislik etiğine tamamen uygundur;

Almatı sismik bölge faktörü: Almatı yüksek dereceli sismik bölgede yer almaktadır; zayıflamış herhangi bir taşıyıcı yapı, orta şiddetli bir yer sarsıntısına bile dayanamayabilir; bu nedenle sarayın çatı ve kolonlarını yenilemek binanın ömrünü onlarca yıl daha uzatacaktır;

Bilgilendirmedeki gecikme etkisi: Kamuoyuna gece yıkımı hakkında önceden bilgi verilmemesi, sabah saatlerinde yoldan geçenlerde yanlış algı ve panik yarattı; bu durum, büyük şehirlerde bu tür gürültülü ve tehlikeli işler hakkında halkı bilgilendirme kültürünün önemini bir kez daha gösterdi.

Kazakistan Milli Üniversitesi'ndeki bu planlı restorasyon, binlerce öğrenci için sevilen tarihi sarayın daha güvenli, dayanıklı ve modern bir görünüme kavuşmasına hizmet edecektir.

Sizce üniversite yönetimi gece yıkım çalışmaları hakkında halkı önceden resmen uyarmalı mıydı? 30 yıl tadilat görmeyen kamu binalarının durumu ve KazNU yönetiminin bu önleyici kararı hakkında kişisel olarak ne düşünüyorsunuz? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve kardeş ülkede yaşanan bu olay analizini tüm öğrenciler ve arkadaşlarınızla paylaşın!