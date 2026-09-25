Toyota 2028'den itibaren fabrikalarına 400 bin robot yerleştirecek

Japon otomotiv devi Toyota Motor Group, 2028 yılından itibaren fabrikalarını robotik bir iş gücüyle donatmak için büyük yatırımlar yapmaya başlayacak. Plan doğrultusunda şirket, bu hedefler için yıllık 6,42 milyar dolar kaynak ayıracak. ixbt.com'un haberine göre, bu kapsamlı girişimin otomotiv endüstrisinde yeni bir dönem başlatması ve sadece işletme verimliliğini artırmakla kalmayıp üretim süreçlerini kökten modernize etmesi bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni stratejiye göre toplam 400 bin robotun kurulumu öngörülüyor; bunun 150 bini doğrudan Toyota'nın otomotiv tesislerine, geri kalan 250 bini ise parça ve malzeme üreten grup fabrikalarına yerleştirilecek. Bu adım, küresel otomotiv sektöründe teknolojik üstünlüğü korumak ve modern gereksinimlere uyum sağlamak adına atılmış önemli bir hamle olarak değerlendiriliyor.

İnsanlar ve robotların ortak çalışması

Şirket yönetimi, bu süreçte iş kayıpları yaşanacağına dair endişelere yanıt verdi. Toyota İcra Başkan Yardımcısı Hiroki Nakadzima, Nikkei Asia'ya verdiği röportajda, şirketin temel amacının insanların yerini almak değil, robotların ve insanların uyum içinde yan yana yaşadığı ve çalıştığı bir ortam yaratmak olduğunu vurguladı.

Toyota, şu anda montaj hatlarında ELEY adlı insansı robotları kullanmaya başladı. Tekerlekler üzerinde hareket eden bu cihazlar, insan operatörlerden öğrenme yeteneğine sahip. Çalışanlar, robotun parmak hareketlerini taklit eden özel cihazlar giyerek, hassas motor becerileri gerektiren işlemleri makineye uygulamalı olarak gösteriyorlar. Buna rağmen şirket, şu ana kadar kaç robotun devreye alındığını ve 400 binlik toplam parkta insansı robotların payının ne olacağını henüz açıklamadı.

Otomotiv sektöründe küresel robotlaşma yarışı

Uluslararası Robotik Federasyonu verilerine göre, otomotiv endüstrisi endüstriyel robotların en büyük tüketicisi olmaya devam ediyor. Sadece 2024 yılında Çin 2 milyon, Japonya 450.500, ABD ve Güney Kore ise sırasıyla 34.200 ve 30.600 adet kurulum gerçekleştirdi. Ancak özellikle insansı robotlara yatırım yapmak nispeten yeni bir eğilim olarak öne çıkıyor.

Üreticiler, insana göre tasarlanmış atölyelerde insansı robotların çeşitli görevleri yerine getirebileceğine ve sisteme daha kolay uyum sağlayacağına inanıyor. Bu yarışa Güney Koreli Hyundai de katıldı. Şirket, Amerikan iştiraki Boston Dynamics tarafından geliştirilen Atlas insansı robotlarını 2028'den itibaren devreye almayı planlıyor. Ayrıca Çinli elektrikli araç üreticileri Xpeng ve Nio da kendi insansı robotlarını geliştirme veya bu alana yatırım yapma çalışmalarını sürdürüyor.

Uzmanlara göre, insanlarla yan yana çalışmanın güvenliği, canlı emeğe kıyasla ekonomik verimlilik ve bu makinelerin seri üretimi gibi temel sorunlar henüz tam olarak çözülmüş değil. Buna rağmen, sektördeki kalifiye iş gücünün yaşlanması nedeniyle sendikalar, maaşlar ve işten çıkarma riski konusundaki endişelerini dile getirmeye devam ediyor.