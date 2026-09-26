Samsung ABD'de patent davası ve yasaklanma riskiyle karşı karşıya

·6·Teknoloji
Samsung ABD'de patent davası ve yasaklanma riskiyle karşı karşıya

ABD merkezli Ioengine şirketi, Samsung Electronics'e karşı dava açarak Güney Koreli teknoloji devini bağlantı ve veri aktarımı ile ilgili beş patenti izinsiz kullanmakla suçladı. ixbt.com'un haberine göre, bu hukuki anlaşmazlık Samsung'un ABD pazarındaki en popüler ürünleri olan amiral gemisi akıllı telefonlar ve SSD'lerin satışını ciddi şekilde etkileyebilir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Dava şu anda Teksas Doğu Bölge Mahkemesi'nde görülüyor. Davacı, Samsung'un bu teknolojileri gerekli izinleri almadan ve lisans ücretlerini ödemeden cihazlarında kullandığını iddia ediyor. Bu durum, fikri mülkiyet haklarının ciddi bir ihlali olarak değerlendiriliyor.

Dava edilen cihazların listesi

Ioengine tarafından sunulan dava dilekçesinde bazı cihazlar doğrudan örnek olarak gösterildi. Bu listede yer alan popüler ürünler şunlardır:

  • Samsung Galaxy S23 Ultra amiral gemisi akıllı telefon
  • Galaxy Watch Ultra akıllı saat
  • Galaxy Buds2 Pro kablosuz kulaklık
  • Samsung T7 taşınabilir SSD depolama cihazı
Ancak bu listenin nihai olmadığı ve gelecekte şirketin diğer ürünlerini de kapsayacak şekilde genişletilebileceği belirtildi. Ioengine, dava dilekçesinde kesin bir rakam belirtmese de, geçmiş dönemde oluşan zararlar için 'makul bir lisans bedeli' şeklinde tazminat talep ediyor.

Mahkeme yasağının olası sonuçları

Davacı şirket, maddi tazminatın yanı sıra bazı Galaxy akıllı telefonların ve taşınabilir SSD cihazlarının satışını yasaklayacak kalıcı bir mahkeme kararı almayı hedefliyor. Mahkeme bu talebi kabul ederse, Samsung ABD pazarındaki ihlale konu olan faaliyetlerini durdurmak zorunda kalacak ve bu durum bazı cihazların Amerikalı tüketicilere tedarikinin kesilmesine yol açabilir.

Bununla birlikte uzmanlar, bunun en uç senaryo olduğunu belirtiyor. Samsung, mahkeme kararı doğrultusunda sorunu çözmek için teknolojilerinde değişiklik yapabilir veya bazı özellikleri geçici olarak devre dışı bırakabilir. Ayrıca Ioengine, alternatif bir seçenek olarak Samsung'u teknolojileri kullanmaya devam etmesi karşılığında sürekli lisans ücretleri ödemeye zorlama ihtimalini de değerlendiriyor.

SamsungIoenginePatentABDSSD
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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