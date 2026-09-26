Suudi Arabistan Baş Müftüsü askerlere seslendi

Suudi Arabistan Baş Müftüsü Şeyh Salih bin Fevzan el-Fevzan, ülke sınırlarında görev yapan askerleri Husilere karşı durmaya ve görevlerini yerine getirmeye hazır olmaya çağırdı.

«Tek saf olun»

Müftünün çağrısı, Suudi sınırında görev yapan askerlere ve koalisyon güçlerine yöneliktir. Askerleri sabırlı, uyanık ve birlik içinde olmaya, komutanların emirlerine uymaya davet etti.

Şeyh Salih el-Fevzan, ülke topraklarını korumanın ve yapılan saldırıları püskürtmenin önemli bir görev olduğunu vurguladı. Müftü, askerlerin görevlerini yerine getirirken hayatlarını feda etmeye de hazır olmaları gerektiğini belirtti.

Durumun gerginleştiği bir dönemde

Müftünün çağrısı Suudi Arabistan ile Husiler arasındaki gerilimin arttığı bir döneme denk geldi. Son haftalarda Husiler tarafından Suudi topraklarına füze ve drone saldırıları düzenlendiği, Suudi tarafının ise hava saldırılarıyla karşılık verdiği bildirilmişti.

Müftü, duasında Suudi Arabistan ve Yemen'i çeşitli tehlikelerden korumasını da diledi.