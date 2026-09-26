Kylian Mbappé sakatlığı nedeniyle Fransa kampından ayrıldı

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Kylian Mbappé sakatlığı nedeniyle Fransa kampından ayrıldı

Fransa milli takım kaptanı Kylian Mbappé, UEFA Uluslar Ligi kapsamında Türkiye'ye karşı oynanan maçta ciddi bir sakatlık geçirerek Real Madrid'e dönmek zorunda kaldı. Kocaeli Stadyumu'ndaki karşılaşmada galibiyeti getiren tek golü atan yıldız forvet, sahayı topallayarak terk etti ve bu durum teknik heyette büyük endişe yarattı. Bu haberi Goal.com aktarıyor. Goal.com'un bildirdiğine göre, bu maç efsanevi orta saha oyuncusu Zinedine Zidane için Fransa teknik direktörü olarak çıktığı ilk resmi karşılaşma oldu. Maçın 67. dakikasında milli formayla 67. golünü kaydeden yıldız futbolcu rakip fileleri havalandırdı, ancak gol vuruşu sırasında sol ayağı kötü durumdaki çim zemine ters bir şekilde takıldı.

Zinedine Zidane sakatlık konusunda endişeli

Mbappé gol sevincini yaşamasına rağmen, hemen dizini tutarak yere yığıldı ve şiddetli bir acı hissetti. Zinedine Zidane basın toplantısında yıldız oyuncusunun durumuyla ilgili endişelerini gizlemedi ve ilk bulguların pek iç açıcı olmadığını itiraf etti.

Fransa Futbol Federasyonu (FFF) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, futbolcunun sol diz bağlarında sakatlık tespit edildi. Doktorların tavsiyesi üzerine, herhangi bir risk almamak adına forvet oyuncusu milli takımın yaklaşan Belçika ve İtalya maçlarında forma giyemeyecek.

Zidane, TF1 kanalına verdiği röportajda futbolcunun sağlığının her zaman öncelikli olduğunu vurguladı: «Kendini iyi hissetmediği çok açık. Maalesef durum iyi görünmüyor. Sanırım eve dönmesi gerekecek. Risk almayacağız. Şut çekerken dizini aşırı esnetti,» dedi.

Kylian Mbappé'nin şimdi İspanya'nın başkentine dönerek Real Madrid sağlık ekibinin gözetiminde tam bir iyileşme sürecine girmesi bekleniyor. Madrid ekibinin teknik direktörü ve taraftarları, yıldız forvetin sezonun kritik dönemi öncesinde bir an önce sahalara dönmesini umut ediyor.

Endilikda Kilian Mbappe Ispaniya poytaxtiga qaytib, Real Madrid tibbiy shtabi nazorati ostida toʻliq tiklanish kursidan oʻtishi kutilmoqda. Madridliklar bosh murabbiyi va muxlislari hujumchining mavsumning hal qiluvchi palla oldidan safga tezroq qaytishidan umidvor.

Kylian MbappéReal MadridZinedine ZidaneFransaFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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