Goal.com'un haberine göre, Barcelona savunma oyuncusu Gerard Martin, takım arkadaşı Lamine Yamal'ı 2026 Altın Top ödülünün ana favorisi olarak gösterdi. Futbolcuya göre, şu anda dünyanın en iyi oyuncusu bu yetenekli genç forvetten başkası değil. Bu haber Goal.com tarafından bildiriliyor.

Küresel oylama süreci yaklaşırken, futbol dünyasında büyük ödülü kimin kazanacağına dair tartışmalar kızışıyor. Katalan TV3 kanalına verdiği röportajda Gerard Martin, Hansi Flick yönetiminde parlayan Yamal'ın hücumdaki etkisinin muazzam olduğunu vurguladı.

Ayrıca savunma oyuncusu, bir diğer takım arkadaşı Pau Cubarsí'nin de hak ettiği şekilde yüksek bir değerlendirmeyi alması gerektiğini savundu. La Masia mezunu olan 19 yaşındaki stoper, kulüp ve milli takım formasıyla başarılı bir sezon geçirerek 2026 Altın Top ve Kopa Trophy adaylıklarında yer almıştı.

Savunmacılar takdiri hak ediyor

Pau Cubarsí'nin geçen sezonki başarıları övgüye değer. İspanya milli takımıyla 2026 Dünya Kupası'nı kazandı, ayrıca Barcelona ile La Liga ve İspanya Süper Kupası'nı müzesine götürdü.

Gerard Martin, savunma oyuncularının genellikle forvetler kadar medya ilgisi görmediğini, ancak Cubarsí'nin elde ettiği sonuçların ödülün en üst sıraları için yarışmaya yettiğini belirtti. Oyuncuya göre, ödül verilirken futbolcunun sezon boyunca takıma yaptığı genel katkı dikkate alınmalıdır.

Öte yandan, Gerard Martin'in kişisel kariyerinde de önemli bir dönüm noktası yaklaşıyor. Barcelona formasıyla 100 maç barajına ulaşmak üzere ve takımın ana kadrosunda yerini sağlamlaştırıyor.

Takımın psikolojik olgunluğu

Savunma oyuncusu, Katalan kulübünün soyunma odasının önceki sezonlara kıyasla çok daha sakin ve profesyonel bir yapıya büründüğünü kaydetti. Ona göre takım, maç içindeki zor durumları yönetmeyi öğrenerek daha deneyimli hale geldi.

“İki yıl önce Şampiyonlar Ligi'nde Inter'e karşı oynanan maçtaki gibi bir durum artık tekrarlanmaz. O zamandan beri takım büyük bir tecrübe kazandı ve olgunlaştı,” diye ekledi Gerard Martin.

Barcelona'yı önünde çok yoğun bir takvim bekliyor. La Liga ve Şampiyonlar Ligi'ndeki zorlu karşılaşmalarda, Pau Cubarsí liderliğindeki savunma hattının istikrarının takımın başarısındaki kilit faktörlerden biri olması bekleniyor.