Manchester City suçlu bulundu, Premier Lig kulüpleri tazminat talep ediyor

·3·Spor
Manchester City suçlu bulundu, Premier Lig kulüpleri tazminat talep ediyor

İngiliz futbol tarihinin en büyük mali skandallarından biri yeni bir aşamaya taşındı. The Athletic'in haberine göre, Manchester City kulübünün finansal ihlallerle ilgili kendisine yöneltilen 115 suçlamanın büyük bir kısmında, yani 114'ünde suçlu bulunmasının ardından, birçok İngiltere Premier Lig ekibi yasal yollara başvurmaya hazırlanıyor. Bu bilgiyi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Bağımsız komisyonun bu kararı, ülke liginde büyük bir sarsıntı yarattı. Şu anda rakip kulüpler, uğradıkları tarihi zararları telafi etmek ve büyük miktarlarda tazminat talep etmek amacıyla önde gelen hukuk firmaları ve avukatlarla aktif istişarelerde bulunuyor.

Yargı süreçleri ve emsaller

Bu hukuki çatışmaların arka planında kulüpler kolektif bir strateji oluşturmak için çalışıyor. Uzmanlara göre, bu süreçte diğer takımların dahil olduğu önceki mahkeme kararları önemli bir hukuki temel oluşturacak. Özellikle, daha önce bağımsız bir komisyon, Everton kulübünün Kârlılık ve Sürdürülebilirlik Kurallarını ihlal etmesinin rakiplerine sportif bir avantaj sağladığına hükmetmiş ve Burnley lehine 35,1 milyon sterlinlik bir tazminata karar vermişti.

Buna rağmen, resmi dava süreçleri Manchester City'nin temyiz başvuruları değerlendirilip tüm hukuki aşamalar tamamlanana kadar biraz gecikebilir. Kulüp ise tüm suçlamaları reddederek kendi pozisyonunda kararlı olduğunu ve mevcut tüm yasal yolları sonuna kadar kullanacağını açıkladı.

Mali kayıplar ve tazminatların kapsamı

Kulübün resmi temsilcisine göre, Premier Lig süreci devam ediyor ve sıkı gizlilik kurallarına uyularak önemli unsurların tamamlanması gerekiyor. Bu nedenle Manchester City, Şubat 2023'teki açıklamasında belirttiği değişmez pozisyonunu koruyor. Ancak mağdur tarafların taleplerinin farklılık göstermesi bekleniyor:

  • Şampiyonlar Ligi biletinden mahrum kalınması nedeniyle yayın ve bilet satışlarından elde edilen on milyonlarca sterlinlik gelir kaybı;
  • Kupalar ve Avrupa kupalarındaki katılımlar için yapılan sözleşmelerdeki maddelerin yerine getirilememesi;
  • Ticari sözleşmeler kapsamındaki sponsorluk bonuslarının kaybı.
Şu anda İngiltere Premier Lig yönetimi ile kulüpler arasında kapsamlı bir toplu dava (class-action lawsuit) olasılığı ciddi şekilde tartışılıyor. Eğer bu davalar başlarsa, İngiliz futbolunun mali ve hukuki yapısı kökten değişebilir.

Manchester CityPremier LigFutbolFinansal İhlalDava
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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