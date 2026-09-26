Beyaz Saray'da kargaşa: Trump, Biden yerine dolma kalemi gösterdi, Şi Cinping kahkahayı bastı

Dünya diplomasisi tarihinde nadir görülen, siyasi imalar ve sıra dışı bir mizahla dolu an uluslararası medyanın merkezine oturdu. ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping'in katıldığı görüşme kapsamında, ABD başkanlarının sembolik portre galerisini gezerken beklenmedik bir olay yaşandı. Trump, Çin liderine başkanlar galerisini gösterirken, sıra Joe Biden'a geldiğinde onun resmi portresi yerine konulan sembolik bir dolma kalem görseline işaret etti.

Bu beklenmedik siyasi trolleme ve sarkazmı gören Şi Cinping içtenlikle güldü ve diplomatik soğukkanlılığını bir anlığına unutarak kahkahasını gizleyemedi. Trump'ın rakibi Biden'ın başkanlık dönemini 'sadece dolma kalemle belge imzalamaktan ibaret bir dönem' olarak alaya alması, siyasi çevrelerde hararetli tartışmalara yol açıyor. Peki, bu sadece sıra dışı bir şaka mı yoksa büyük siyasette derin sembolik bir mesaj mı?

'Dolma kalemli portre, Şi Cinping'in gülümsemesi ve Trump'ın iğnelemesi': Olayın 5 temel noktası

Beyaz Saray galerisindeki olaylı durumdan en önemli gerçekler:

Biden yerine dolma kalem: Başkanların portreleri arasında Joe Biden yerine sembolik bir dolma kalem görseli yerleştirildi;

Şi Cinping'in beklenmedik tepkisi: Çin lideri, Trump'ın yorumu ve gösterdiği objeden sonra içtenlikle güldü;

Siyasi sarkazm ve trolleme: Trump, rakibi Biden'ı sadece emirleri ve belgeleri körü körüne imzalayan bir 'dolma kalem' olarak tasvir etti;

Protokol dışı diplomasi: İki büyük liderin resmi görüşmelerin perde arkasındaki gayriresmi ve açık diyaloğu gözlemlendi;

Küresel medyanın ilgisi: Bu video ve fotoğraflar sosyal medyada birkaç saat içinde milyonlarca kez izlendi.

Başkanlar galerisindeki durum: Portreler ve siyasi imaların karşılaştırması

Beyaz Saray galerisindeki sergi ve Trump'ın siyasi değerlendirmesinin analizi:

Başkan ve liderin kişiliği Galerideki görsel / obje durumu Trump tarafından verilen işaret ve anlam Barack Obama Geleneksel çerçevede resmi portre Demokrat dönemin önceki lideri olarak tanınması Donald Trump Klasik altın çerçevede resmi fotoğraf ABD ulusal çıkarları ve kendi dönemine yüksek değer biçme Joe Biden Resmi portre yerine dolma kalem görseli 'Bağımsız kararı olmayan, sadece imza atan yönetim' sembolü Şi Cinping'in tepkisi Diplomatik protokol dışında açık kahkaha Trump'ın şakasını anlama ve durumu gayriresmi kabul etme

Jeopolitik ve psikolojik ekspertiz: Şi Cinping neden güldü?

Uluslararası siyaset bilimcilerin ve protokol uzmanlarının sonuçları:

'Kişisel diplomasi ve gayriresmi bağ': Trump her zaman klasik diplomatik kalıpları yıkarak dünya liderleriyle doğrudan ruhsal bir bağ kurmaya çalışır; Şi Cinping'in gülüşü, Çin liderinin de Trump'ın doğrudan ve açık tarzına olumlu yaklaştığını gösterdi;

Biden yönetimine yönelik jeopolitik değerlendirme: Biden döneminde ABD-Çin ilişkileri yaptırımlar ve kısıtlamalar nedeniyle gerilmişti; Trump'ın Biden'ı sadece imza atan bir kalem olarak alaya alması, Pekin için de siyasi açıdan sembolik bir anlam taşıyor olabilir;

İç siyasetin dış alandaki yansıması: Trump, uluslararası ziyaretleri sırasında da ABD iç siyasi mücadelesini ve seçim gündemini güçlü bir şekilde yürütebildiğini bir kez daha kanıtladı.

Sizce Donald Trump'ın Joe Biden yerine dolma kalem koyup bunu Şi Cinping'e göstermesi siyasi bir ustalık mı yoksa protokol sınırlarını aşmak mı? Çin liderinin bu açık kahkahasına kişisel olarak nasıl bir değer biçiyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda paylaşın ve dünya siyasetindeki bu ilginç anın analizini tüm arkadaşlarınızla paylaşın!