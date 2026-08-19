Çin’de çamur içinde domuz yakalama yarışması düzenlendi

Çin’in Guizhou eyaletinde kırsal yaşama özgü sıra dışı ve eğlenceli yarışmalardan biri olan domuz yakalama müsabakası düzenlendi.

Yarışmaya katılanlar çamura dönüşmüş alana girerek serbest bırakılan domuzları mümkün olduğunca hızlı yakalamaya çalıştı. Kaygan ve engebeli zemin görevi daha da zorlaştırdı. Katılımcılar zaman zaman düşüp yeniden ayağa kalkarak kaçan domuzları kovalamayı sürdürdü.

Bu tür yarışmalar Guizhou’da köy festivalleri ve tarım kültürüne adanan etkinlikler kapsamında düzenleniyor. Örneğin, Nisan 2026’da eyaletteki Jiabang pirinç teraslarında düzenlenen etkinliklerde turistler için domuz yakalama ve balık tutma gibi tarıma dayalı eğlenceli aktiviteler de gerçekleştirildi.

Son dönemde Guizhou’nun diğer bölgelerinde de domuz yakalama yarışmaları popüler hale geldi. Nitekim Ağustos 2026’da Maijiang ilçesinde düzenlenen yarışmalar sosyal medyada geniş yankı buldu ve izleyicilerin ilgisini çekti.

Yarışmanın temel amacı yalnızca kazananı belirlemek değil, aynı zamanda kırsal gelenekleri tanıtmak ve turistlere sıra dışı bir dinlenme deneyimi sunmak. Çamura bulanmış halde domuz kovalayan katılımcıların görüntüleri, bu tür etkinliklerin internette hızla popülerleşmesini sağlıyor.