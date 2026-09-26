Kylian Mbappe sakatlandı: Real Madrid ve Fransa Milli Takımı endişeli

·4·Spor
Kylian Mbappe sakatlandı: Real Madrid ve Fransa Milli Takımı endişeli

Fransa Milli Takımı'nın son maçında forvet Kylian Mbappe sol dizinden sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kaldı. Goal.com'un haberine göre, bu durum sadece milli takım taraftarlarını değil, yıldız futbolcunun fiziksel durumunun kulübün önemli maçları öncesinde ana gündem maddesi haline gelmesi nedeniyle Real Madrid yönetimini de ciddi şekilde endişelendirdi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Bu karşılaşma Fransızlar için özel bir anlam taşıyordu çünkü efsanevi Zinedine Zidane, ilk kez Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörü olarak teknik heyette yer aldı. Milli takım yeni hocası yönetimindeki ilk maçına galibiyetle başlamayı hedeflese de, maçtaki parlak anlar golcü oyuncunun sakatlığının gölgesinde kaldı.

Maçtaki gol ve aniden ortaya çıkan endişe

Maçın 54. dakikasında gelişen pozisyonda, Türkiye Milli Takımı savunma oyuncusu Bardakcı topu ceza sahasından uzaklaştırmakta hata yaptı. Orta sahadan geliştirilen atakta Olise, Kylian Mbappe'ye uygun bir pozisyon hazırladı ve forvet oyuncusu kendine has bir vuruşla skoru açtı.

Golün ardından stadyumda büyük bir sevinç yaşansa da bu mutluluk uzun sürmedi. Gol kutlamasından kısa bir süre sonra 25 yaşındaki futbolcu sol dizinde şiddetli bir ağrı hissettiğini belirterek yerde kaldı ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Tıbbi müdahale ve sahayı terk etme

Fransa Milli Takımı doktorları derhal sahaya girerek futbolcunun dizine müdahale etti. İlk ağrılara rağmen Kylian Mbappe oyuna devam etmeye çalıştı ve kısa süreliğine sahaya geri döndü.

Ancak dizindeki sakatlık etkisini gösterince yıldız forvet tekrar yere yığıldı ve teknik heyete oyuna devam edemeyeceğini işaret etti. Zinedine Zidane, ilk maçında en önemli oyuncusunu zorunlu bir değişiklikle kenara almak zorunda kaldı.

Kylian MbappeReal MadridZinedine ZidaneFransaSakatlık
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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