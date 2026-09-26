Mauricio Pochettino ABD milli takımındaki kırmızı kart krizinden pişman

ABD milli takımı teknik direktörü Mauricio Pochettino, Dünya Kupası'ndaki başarısızlığa yol açan tartışmalı durumun ve Folarin Balogun'un diskalifiyesi etrafındaki gürültünün takım atmosferini tamamen değiştirdiğini itiraf etti. Ona göre bu durum, oyuncuların dikkatini dağıttı ve kritik maç öncesinde negatif bir enerji yarattı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Futbol de Primera kanalına verdiği röportajda Mauricio Pochettino, Bosna-Hersek ile oynanan 1/64 final maçında forvet Folarin Balogun'un kırmızı kart görmesi ve ardından itiraz sonucu cezasının kaldırılmasının takımı olumsuz etkilediğini belirtti. FIFA'nın bu kararı futbol dünyasında büyük tartışmalara yol açmıştı.

Siyasi krizler ve FIFA kararı

İtiraz süreci sırasında ABD Başkanı Donald Trump, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile şahsen görüştüğünü ve karara etki ettiğini açıklamıştı. Sonuç olarak Uluslararası Futbol Federasyonu, siyasi tarafsızlığı ihlal etmekle suçlanarak ağır eleştirilere maruz kaldı.

Siyasi bir boyut kazanan bu olaylar fonunda, takım etrafında oluşan bilgi kirliliği ve aşırı gürültü oyuncular üzerinde psikolojik baskı yarattı. Sonuç olarak ABD milli takımı, 1/8 finalde Belçika'ya karşı oynadığı kritik maçta mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Pochettino'nun itirafı ve pişmanlıkları

Futbol dünyasında büyük tecrübeye sahip olan eski Tottenham hocası, bu sürece müdahil olmadığı için pişmanlık duyduğunu gizlemiyor. Ona göre bir teknik direktör olarak durumu kontrol altına almalı ve olası olumsuz sonuçların önüne geçmeliydi.

Andres Cantor ile yaptığı sohbette Mauricio Pochettino şunları söyledi: "Bosna maçı sonrası yaşanan duruma ve tüm olumsuz sonuçlara müdahale etmediğim için pişmanım. Belki de bu kararın alınma sürecinde daha aktif olmalıydım."

Uzman, kırmızı kartın iptali için yapılan itiraz girişimine kendisinin katılmadığını vurguladı. Her ne kadar sonunda haklı oldukları kabul edilse de, yaşanan olayların özünü kimse tam olarak anlayamadı.

"Bir futbol adamı olarak durumun enerjisinin nasıl değiştiğini iyi anlıyorum. Her şey yaşandığı anda takımın enerjisi değişti ve bir sonraki maç farklı parametreler altında geçti" diye ekledi Pochettino.