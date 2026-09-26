Lionel Messi'nin Arjantin milli takımındaki veda maçı biletleri 90 dakikada tükendi

Lionel Messi'nin Arjantin milli takımındaki veda maçı biletleri iki saatten kısa sürede tükendi. Bu bilgi Arjantin medyası tarafından duyuruldu.

Arjantin, 6 Ekim'de Buenos Aires'teki Monumental Stadyumu'nda Benin milli takımı ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Bu mücadelenin Messi'nin Arjantin formasıyla çıkacağı son maç olması bekleniyor. Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Claudio Tapia da karşılaşmayı Messi için bir veda maçı olarak nitelendirdi.

Bilet satışı 24 Eylül'de başladı. Yerel basına göre, mevcut tüm koltuklar yaklaşık 90 dakika içinde satıldı. Satışların başlamasından kısa bir süre sonra bilet platformunda yoğun bir trafik yaşandı.

Monumental Stadyumu yaklaşık 85 bin seyirci kapasitesine sahip. Ancak satışa sunulan bilet sayısının çeşitli kaynaklarda 80 bin civarında olduğu belirtiliyor.

39 yaşındaki Messi, Arjantin milli takımı formasıyla ilk maçına 2005 yılında çıktı. Bugüne kadar 207 maçta 125 gol kaydetti. 6 Ekim'deki Benin karşılaşmasının onun milli formayla 208. maçı olması bekleniyor.

Messi, Ağustos ayında Arjantin milli takımındaki uluslararası kariyerini sonlandırma kararı aldığını açıklamıştı. Bunun üzerine Arjantin Futbol Federasyonu, onu veda maçında yer alması için kadroya davet etti.