OnePlus ve Oppo akıllı telefonlarında tehlikeli bir güvenlik açığı tespit edildi

·7·Teknoloji
OnePlus ve Oppo akıllı telefonlarında tehlikeli bir güvenlik açığı tespit edildi

Bilgi güvenliği araştırmacısı Rasmus Moorats, OnePlus ve Oppo akıllı telefonlarının sistem yazılımında, basit APK uygulamalarına tam root yetkileri sağlayan iki ciddi güvenlik açığı keşfetti. ixbt.com'a göre, tehlikenin temel nedeni, kötü amaçlı yazılımın faaliyetleri için hiçbir özel izin gerektirmeden Android güvenlik sistemini atlatabilmesiydi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Araştırma sonuçlarına göre, ilk hata OxygenOS'un bir parçası olan AtlasService sistem hizmetinde gizliydi. Bu hizmet, yüklü bir uygulamaya UID 0, yani tam root yetkisine sahip bir kullanıcı adına komutları çalıştırma imkanı veriyordu. Yine de başlangıç aşamasında saldırganın yetenekleri, SELinux güvenlik mekanizmaları aracılığıyla sınırlıydı.

Ancak ikinci güvenlik açığı, tam da bu kısıtlamaları aşmaya yardımcı olan OplusLogCore hizmetinde tespit edildi. Uzman, bu hizmeti kullanarak Linux yeteneklerinin tam setine sahip bir komutu çalıştırmayı başardı. İki hatanın birleşimi, Android platformunun standart güvenlik modelinden tamamen çıkmaya olanak tanıyan mükemmel bir ayrıcalık yükseltme zinciri oluşturdu.

Pratik testler ve cihaz kapsamı

Saldırı mekanizmasını pratikte test etmek için Rasmus Moorats, ek izin gerektirmeyen basit bir APK dosyası oluşturdu. İlk geliştirmeler ve test süreci OnePlus 12 akıllı telefonunda gerçekleştirildi. Ardından araştırmacı, aynı APK dosyasını hiçbir değişiklik yapmadan OnePlus 15 cihazına da yükledi.

Exploit ilk denemede başarıyla çalıştı. Bu durum, söz konusu güvenlik açıklarının sadece tek bir modelde değil, cihazların birkaç neslinde ve farklı yazılım sürümlerinde mevcut olduğunu açıkça gösterdi.

Üreticinin tutumu ve güvenlik önlemleri

Araştırmacı, tespit edilen sorunlar hakkında bu yılın Nisan ayında OnePlus şirketine resmi olarak bildirimde bulundu. Mayıs ayına gelindiğinde üretici, güvenlik hatalarını doğruladı ve bunların farklı yazılım sürümlerine sahip birçok OnePlus ve Oppo akıllı telefonunu etkilediğini bildirdi. Buna rağmen, potansiyel olarak savunmasız olan modellerin ve yazılımların tam listesi kamuoyuyla paylaşılmadı.

Şu anda OnePlus 15 akıllı telefonunda bu iki güvenlik açığı da tamamen giderilmiş durumda. Ağustos ayında başlayan OxygenOS 16.0.10.500(EX01) güncellemesi güvenlik sorununu çözdü. Ancak risk altında kalan diğer tüm OnePlus ve Oppo cihazlarının da benzer düzeltmeleri alıp almadığı henüz bilinmiyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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