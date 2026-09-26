İngiliz futbolunda son yılların en büyük mali skandallarından biri kritik bir aşamaya girdi. Üç bağımsız hakemden oluşan kurulun, Manchester City kulübünü İngiltere Premier League'in mali kurallarını 114 kez ihlal etmekten suçlu bulduğuna dair haberler yayıldı. Kapalı kapılar ardında yürütülen bu yargı süreci, ülke futbolunun ekonomik ve kurumsal dengesini derinden sarsabilir. Bu gelişmeyi Goal.com aktarıyor. Corriere.it'in haberine göre, Birleşik Krallık Kültür ve Spor Bakanı Lisa Nandy, bu davanın bir an önce sonuçlandırılmasının önemini vurguladı. Nandy'ye göre, futbola olan güvenin yeniden tesis edilmesi için durumun hızlıca netliğe kavuşturulması gerekiyor. Bakan, Premier League'in kendi kendini yönetme hakkına sahip olduğunu ancak belirlenen kuralların herkes için bağlayıcı olduğunu ve bunlara saygı duyulması gerektiğini hatırlattı.

Kulübün bu karara karşı temyize gitmek için 14 günlük süresi bulunuyor. Eğer suçlamalar kesinleşirse, bu durum sadece Manchester City'nin geleceğini değil, diğer kulüpler ve futbolcular tarafından açılabilecek tazminat davalarının da önünü açabilir. Bu da İngiltere şampiyonasındaki rekabet ortamında köklü değişikliklere yol açabilir.

Football Leaks kurucusunun tepkisi

Bu ifşa sürecinin merkezinde ünlü hacker Rui Pinto da yer alıyor. 2015 yılında uluslararası futbol dünyasındaki gizli belgeleri yayımlamak için Football Leaks projesini kuran Portekizli uzman, verileri Der Spiegel gazetecileriyle birlikte analiz etmişti. Manchester City'nin olası mali usulsüzlüklerini ortaya çıkaran temel bilgiler tam da bu belgelerdi.

2019 yılında Macaristan'da tutuklanan ve siber suçlar ile şantaj girişimi nedeniyle dört yıl şartlı hapis cezasına çarptırılan Pinto, daha sonra Avrupa'daki birçok soruşturma makamıyla iş birliği yaparak özel koruma altına alınmıştı. Manchester City hakkındaki kararı değerlendiren Pinto, bunu İngiliz futbol tarihinin bir dönüm noktası olarak nitelendirdi.

Rui Pinto'ya göre kulüp, yapısal manipülasyonlar ve mali oyunlarla kuralları sadece aşmakla kalmadı, aynı zamanda onları basit bir formaliteye dönüştürdü. Hacker, bu durumun müsabaka bütünlüğünü korumaya yönelik tüm çabalara karşı bir başkaldırı olduğunu ve ciddi bir cezayı hak ettiğini vurguladı.

Geçmiş ve mevcut süreçlerin ışığında Rui Pinto, Pep Guardiola'nın Manchester City'deki ilk basın toplantısında sarf ettiği o meşhur sözleri hatırlattı. Guardiola o dönemde, "Emniyet kemerlerinizi bağlayın" demişti. Bu uyarı, bugün İngiliz futbolunda yaşanan fırtınalı olaylar ışığında çok daha sembolik bir anlam kazanıyor.

Sobiq va joriy jarayonlar fonida Rui Pinto Pep Gvardiolaning Manchester Siti bosh murabbiy sifatidagi ilk matbuot anjumanida aytgan mashhur soʻzlarini yodga oldi. Oshkora bayonotida u shunday dedi: "Xavfsizlik kamarlarini taqinglar". Ushbu ogohlantirish bugungi kunda ingliz futbolidagi eng shiddatli voqealar fonida yanada ramziy maʼno kasb etmoqda.