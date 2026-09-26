Vietnam'da "kaslı" horozlar dikkat çekti

·3·Dünya
Vietnam'da "kaslı" horozlar dikkat çekti

Sosyal medyada bacakları son derece kalın ve gövdeleri oldukça kaslı olan horozların yer aldığı bir video yayılarak kullanıcıların dikkatini çekti.

Videodaki kuşlar Ga Dong Tao ırkına mensup olup, en temel özellikleri normalden çok daha büyük ve kalın bacaklara sahip olmalarıdır. Bu ırk, Vietnam'ın kuzeyindeki Hung Yen eyaletinin Dong Tao bölgesinden gelmektedir. Dong Tao, eski zamanlardan beri horoz dövüşü yapılan büyük bir Vietnam köyüdür.

Ga Dong Tao horozlarının bacakları sadece dış görünüşleri ile değil, kemik ve kas yapıları bakımından da diğer birçok tavuk ırkından farklıdır. Yapılan araştırmalarda, bacak kısımlarındaki kemiklerin ve buna bağlı kas-tendon sisteminin önemli ölçüde büyük olduğu tespit edilmiştir.

Bu ırk Vietnam'da sadece sıra dışı görünümüyle değil, etiyle de değer görmektedir. Ga Dong Tao tavukları yerel gelenekler ve özel yemeklerle ilişkilendirilmekte olup, bazı durumlarda yüksek fiyatlarla satılmaktadır.

Ga Dong Tao horozlarının ağırlığı genellikle sıradan ev tavuklarından çok daha fazladır. Bu nedenle internette büyük gövdelerini ve devasa bacaklarını gösteren fotoğraf ve videolar sık sık ilgi uyandırmaktadır.

Ga Dong TaoDong TaoVietnamHorozKümes Hayvanları
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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