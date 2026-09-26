Basit bir kutu soğuk gazlı içecek iPhone 18 Pro performansını yüzde 25 artırdı

Modern akıllı telefonlar giderek daha güçlü hale gelirken, uzun süreli yüklemeler altındaki verimlilikleri genellikle aşırı ısınma sorunuyla karşılaşıyor. Ixbt.com'a göre, geliştirici ve meraklı Matt Birchler tarafından gerçekleştirilen sıra dışı bir deney, harici soğutmanın amiral gemisi cihazların kapasitesini önemli ölçüde artırabileceğini gösterdi. Birchler, özel soğutucular yerine basit bir kutu soğuk gazlı içecek kullanarak iPhone 18 Pro modelinin uzun süreli performansını yüzde 25 artırmayı başardı. Bu durum hakkında Ixbt.com haber veriyor.

Deney sırasında uzman, Apple A20 Pro işlemcisinin yeteneklerini test etti. Temel görev olarak karmaşık ve uzun süren bir transkripsiyon süreci seçildi. İlk testler herhangi bir ek soğutma önlemi olmadan gerçekleştirildi. Sonuç olarak, ilk çalıştırmada iPhone 18 Pro saniyede 447,9 kelime işlerken, art arda tekrarlanan işlemlerden sonra performans değerleri keskin bir şekilde düşmeye başladı.

Termal kısma ve ısınma sorunu

Görünen o ki, yaklaşık yedinci denemeden yirminci denemeye kadar olan aralıkta işlem hızı saniyede 320 kelime civarında sabitlendi. Bunun temel nedeni, yüksek yoğunluklu yükleme sırasında işlemcinin aşırı ısınması ve termal kısma (throttling) mekanizmasının devreye girmesidir. Cihaz, iç bileşenlerin sıcaklığını güvenli sınırlar içinde tutmak ve aşırı ısınmayı önlemek için frekansları otomatik olarak düşürmek zorunda kalıyor.

Bu sorunu önlemek için Matt Birchler, buzdolabından yeni çıkardığı soğuk bir kutu La Croix gazlı içeceği aldı ve doğrudan iPhone 18 Pro akıllı telefonun arka paneline yerleştirdi. Ardından ilk 20 testten oluşan seriyi yeniden başlattı. İlginç bir şekilde, ilk döngüdeki sonuç soğutmasız durumdan biraz daha düşük çıktı; saniyede 429,5 kelime.

Performansın sürdürülebilirliği

Ancak sonraki çalıştırmalarda, soğutulan cihaz yüksek performansını çok daha uzun süre koruyabildi. Tüm test serisi boyunca ortalama değer saniyede 400,4 kelime oldu. Isınan cihazın önceki sonuçlarıyla karşılaştırıldığında bu, yaklaşık yüzde 25'lik bir artış anlamına geliyor.

Bu deney, Apple A20 Pro işlemcisinin gereksiz ısınmadan korunduğunda, uzun süreli ağır hesaplamalar ve görevlerde önemli ölçüde daha hızlı ve kararlı çalışabildiğini doğruladı. Böyle bir yöntem günlük hayatta pratik olmasa da, mobil işlemcilerin gerçek potansiyelinin termal sınırlamalara takıldığını açıkça ortaya koydu.