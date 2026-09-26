Kylian Mbappe'nin sakatlığı ciddi değil ve El-Klasico'da sahada olacak

Real Madrid taraftarları ve teknik heyeti derin bir nefes aldı: Takımın yıldız ismi Kylian Mbappe'nin milli ara sırasında yaşadığı diz sakatlığının beklenenden çok daha hafif olduğu ortaya çıktı. Goal.com'un haberine göre, Fransız forvetin sezonun ilk El-Klasico'sunda Barcelona karşısında tam kadroda yer alması bekleniyor ve bu haber kraliyet kulübündeki endişeleri sona erdirdi. Bu konuda Goal.com bildiriyor. haber

Hatırlatmak gerekirse, Fransa Milli Takımı'nın Uluslar Ligi maçında 25 yaşındaki futbolcu sahayı erken terk etmek zorunda kalmıştı. Kocaeli'de oynanan maçın ardından herkesi en çok korkutan durum, diz bağlarında ciddi bir kopma ihtimaliydi. Ancak Madrid'e döndükten sonra yapılan detaylı tıbbi kontroller, en kötü senaryonun önlendiğini doğruladı.

Tıbbi rapor ve iyileşme süreci

Real Madrid'in resmi açıklamasına göre, futbolcunun sol diz ekleminin arka kapsülünde bir gerilme tespit edildi. Bu tür bir sakatlık genellikle 10 ila 12 günlük bir iyileşme süreci gerektirir. Doktorlar, sezon başından bu yana 8 maçta 8 gol atan forveti dikkatli bir şekilde sahalara döndürmeyi planlıyor.

Sakatlığın zamanlaması göz önüne alındığında, Kylian Mbappe'nin La Liga'daki Villarreal maçı ile Şampiyonlar Ligi kapsamındaki Roma deplasmanını kaçırması neredeyse kesin. Buna rağmen, Ekim ayı sonunda gerçekleşecek büyük derbiye kadar tamamen iyileşeceğine dair inanç yüksek.

El-Klasico öncesi önemli gelişme

Barcelona ile Real Madrid arasındaki sezonun ilk karşılaşmasının 25 Ekim'de Spotify Camp Nou stadyumunda oynanması planlanıyor. Forvetin bu maça kadar yaklaşık bir aylık süresinin olması ve iyileşme sürecinin olumlu ilerlemesi, teknik heyetin taktik planlarını değiştirmemesine olanak tanıyor.

Fransa Milli Takımı kampında ise durum başlangıçta oldukça endişe verici görünüyordu. Takımın başına yeni geçen Zinedine Zidane, liderinin galibiyet golünü attıktan kısa bir süre sonra topallayarak çıkmasından dolayı büyük endişe duymuştu. Bunun üzerine Fransa Futbol Federasyonu, futbolcunun milli takımın Belçika ve İtalya maçlarında oynamayarak tedavi için İspanya'ya dönmesine izin verdi.

Kylian Mbappe, geçtiğimiz sezon da dizindeki sorunlar nedeniyle bazı maçlarda zorlanmıştı. Bu nedenle Real Madrid sağlık ekibi, futbolcunun sağlığına son derece temkinli yaklaşıyor ve onu ana takım antrenmanlarına acele etmeden dahil etmeyi planlıyor. Bu, Madrid derbisi ve diğer önemli maçlar öncesinde kulüp için en makul karar olarak görülüyor.