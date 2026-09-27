Lamine Yamal Wembley'de İngiltere'ye karşı hızlı bir gol attı

İspanya milli takımı, Wembley Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada İngiltere karşısında ilk dakikalardan itibaren üstünlük kurdu. Goal.com'un haberine göre, maçın başlangıcı İspanyollar için oldukça şanslı geçti ve Lamine Yamal rakip hatasını iyi değerlendirerek skoru açtı. Ev sahibi ekip ise savunmadaki ciddi hatalar nedeniyle zor durumda kaldı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Karşılaşmanın henüz ikinci dakikasında stoper Marc Guehi kendi ceza sahası yakınlarında topu ayağında fazla tuttu. Bu pozisyonda dikkatli davranan Lamine Yamal topu kaparak kaleye yöneldi ve harika bir vuruşla topu direğin iç kısmına çarptırarak ağlara gönderdi. Bu erken gol, maçın gidişatını ciddi şekilde etkiledi.

Tarihi istatistik ve savunma hataları

OptaJoe istatistiklerine göre, Lamine Yamal tarafından atılan bu gol, İngiltere milli takımının kendi evinde, yani Wembley Stadyumu'nda yediği en hızlı üçüncü gol oldu. Bu alandaki antirekorlar, 1953'te Macaristan ve 1957'de İskoçya milli takımları tarafından ilk dakikada atılan gollere ait olmaya devam ediyor.

Buna rağmen İspanya milli takımı, karşılaşmanın ilk otuz dakikasında skoru farka taşıyabilirdi. Ancak forvet Ferran Torres birçok net fırsatı harcadı. Özellikle Fabian Ruiz'in pasından sonra gol atmasına rağmen, hakem pozisyonda ofsayt olduğunu belirterek golü geçersiz saydı.

Torres'in değerlendiremediği fırsatlar

Kısa bir süre sonra, Yamal'ın harika pasının ardından Ferran Torres bir kez daha uygun pozisyonda topla buluştu. Jarell Quansah savunma hattında hata yaparak Torres'i oyunda tutmuştu. Ancak forvetin kaleye gönderdiği şutu İngiliz kaleci James Trafford ayaklarıyla çelerek takımını mutlak bir golden kurtardı.

Maçın 27. dakikasında Rodri, orta sahadan harika bir ara pası gönderdi. Bu sefer de savunmacıların hatasıyla karşı karşıya kalan Ferran Torres, isabetsiz bir vuruşla topu direğin üzerinden dışarı gönderdi. Bu pozisyonlar, İspanya'nın üstünlüğünü daha da artırmasına engel oldu.

İngiltere milli takımı teknik heyetinin, ağır bir mağlubiyetten kaçınmak için savunmadaki boşlukları acilen gidermesi gerekiyor. İspanya ise Torres'in harcadığı fırsatların sonunda kendilerine pahalıya patlamamasını umuyor. Karşılaşmanın geri kalanının nasıl sonuçlanacağı taraftarlar ve uzmanlar arasında büyük merak uyandırıyor.