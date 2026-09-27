Huawei Mate 90 RS Ultimate Design akıllı telefonunun ilk renderları yayınlandı

·1·Teknoloji
Huawei Mate 90 RS Ultimate Design akıllı telefonunun ilk renderları yayınlandı

Huawei'nin yaklaşan amiral gemisi Mate 90 RS Ultimate Design modeli için ilk görseller kamuoyuna sunuldu. Ixbt.com'un haberine göre, bu yeni renderlar, şirketin tüketici iş birimi başkanı Richard Yu'nun elinde görüntülenen gizli bir akıllı telefonun fotoğraflarına dayanarak özel olarak hazırlandı ve cihazın dış görünümü hakkında ilk izlenimleri oluşturmayı sağlıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bilindiği üzere, amiral gemisi akıllı telefonların tanıtımından önce sızdırılan bilgiler teknoloji meraklılarında büyük ilgi uyandırıyor. Özellikle Huawei markasının en değerli ve ileri teknolojileri bünyesinde barındıran RS Ultimate Design serisi, her zaman özgün tasarımıyla dikkat çekmiştir. Yeni modelin yayılan fotoğrafları ise bu kez mühendislerin ve tasarımcıların ciddi değişikliklere imza attığını gösteriyor.

Tasarımda köklü değişiklikler ve iki renkli gövde

Yayının bilgilerine göre, yaklaşan Huawei Mate 90 RS Ultimate Design modelinin en temel ve göze çarpan özelliği, iki renkli arka panelidir. Önceki nesil Mate RS Ultimate Design cihazları genellikle tek tip renkli gövdelerle piyasaya sürülmüşken, bu amiral gemisinde farklı bir yaklaşımın benimsendiği görülüyor.

Yeni akıllı telefon gövdesinin üst kısmı oldukça doygun ve parlak kırmızı renkte tasarlanmışken, alt kısmı ise belirgin şekilde daha açık bir tonla kaplanmış. Bu renk uyumu, cihaza daha çekici ve modern bir görünüm kazandırarak onu piyasadaki diğer premium kategorideki rakiplerinden net bir şekilde ayırıyor.

Kamera bloğu ve beklenen teknik güncellemeler

Dış görünümdeki diğer değişikliklerin yanı sıra kamera modülünün şeklini de özellikle belirtmek gerekir. Kaynağa göre, cihazın kamera bloğu sekizgen şeklini koruyor. Bununla birlikte, içinde çapraz şekilde yerleştirilmiş dört şerit bulunuyor ve bu, 2025 yılı model tasarımını anımsatıyor.

Uzmanların ve analistlerin tahminlerine göre, Huawei Mate 90 RS Ultimate modeli, önceki nesline kıyasla başka önemli teknik değişiklikleri de beraberinde getirecek. Özellikle kullanıcılar arasında yüksek puan alan seramik arka panelin geri dönmesi bekleniyor. Ayrıca, cihazın donanım platformu performansının önemli ölçüde artırıldığı tahmin ediliyor; bu da modern mobil uygulamaları ve görevleri yerine getirirken yüksek hız sağlayacak.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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