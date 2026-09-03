Kanada'daki bir baraj gölünde gizemli bir ada belirdi ve kayboldu

·10·Dünya
Kanada'daki bir baraj gölünde gizemli bir ada belirdi ve kayboldu

Kanada'nın British Columbia eyaletinde bulunan devasa Williston Baraj Gölü'nde ağaçlarla kaplı gizemli bir ada belirdi ve bir süre sonra tekrar gözden kayboldu. Bu sıra dışı olay yerel halkı ve yetkilileri şaşkına çevirirken, adanın nereden geldiğine dair soruları da beraberinde getirdi.

Gizemli kara parçası, bu ayın başlarında Williston Baraj Gölü'nün Mackenzie şehrinin kuzeyindeki kısmında fark edildi. Yerel halk, bu sıra dışı durumu ilgili makamlara bildirdi.

Ancak yetkililer başlangıçta bu bilgilere temkinli yaklaştı. Çünkü dijital olarak düzenlenmiş veya yapay zeka yardımıyla oluşturulmuş görüntüler bazen gerçeği yansıtmayan izlenimler yaratabiliyor.

Yine de adanın gerçekten var olduğu daha sonra uydu görüntüleriyle doğrulandı. Resmi verilere göre, 20 Temmuz'da çekilen uydu görüntüsünde kara parçası suyun üzerinde net bir şekilde görülüyordu.

Geçici adanın yüzölçümü yaklaşık 105.486 fit kare olarak tahmin edildi.

Ancak sonraki uydu verileri daha da ilginç bir tablo ortaya koydu. 5 Ağustos'a gelindiğinde, söz konusu adadan hiçbir iz kalmamıştı. Bu durum, adanın nereye gittiği ve aslında neler olduğu konusunda yeni sorular doğurdu.

Ada sulara gömülmemiş olabilir

BC Hydro temsilcisi Bob Gammer'a göre, kara parçası aslında sulara gömülmemiş olabilir.

Gammer'ın tahminine göre ada, baraj gölünün kıyıya daha yakın bir kısmına veya dalga ve su hareketinin daha az olduğu daha sığ bir bölgeye sürüklenmiş olabilir.

Yetkililer şu anda adanın sonraki hareketlerini belirlemek için daha güncel görüntüleri inceliyor. Gizemli kara parçasının nerede olduğunu, nasıl ortaya çıktığını ve daha sonra neden gözden kaybolduğunu tespit etmeye çalışıyorlar.

Sıra dışı olay yerel halk arasında büyük bir merak uyandırdı. Yetkililer ise suda hareket eden bu gizemli kara parçasıyla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

KanadaWillistonGizemli AdaDoğa OlaylarıBritish Columbia
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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